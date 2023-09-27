الفتوة يواجه حطين.. وديربي حلب في الواجهة في الدوري الممتاز

تشرين- إبراهيم النمر:

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاءين يجمعان الفتوة وحطين في ملعب الجلاء بدمشق والحرية وجاره أهلي حلب في ملعب السابع من نيسان في حلب في الرابعة عصرا.

وتستكمل المنافسات يوم الجمعة حيث يلتقي الوحدة مع جاره الحيش في الجلاء وجبلة يستضيف الكرامة في ملعب البعث والوثبة يحل ضيفا على الساحل وتشرين يستقبل الطليعة.

وأكد أيمن الحكيم مدرب الفتوة، أن بطل الدوري سيقدم نفسه بالشكل الذي يليق أمام حطين في مباراة اليوم، خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى.

وكان حطين قد افتتح الدوري بالفوز على الوحدة (1-0)، ليستقر في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الساحل المتصدر، بينما الفتوة تعادل مع الكرامة (1-1) ليحتل المركز السابع.

وقال الحكيم: المباراة مثلها مثل بقية المواجهات، والفرق من وجهة نظري متقاربة المستوى، ورغم تعادلنا مع الكرامة لكن قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا، ولم يحالفنا الحظ في كثير من فترات المباراة”.

وتابع: “الفتوة يلعب في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الآسيوي، وضغط المباريات قد يكون له تأثير نوعًا ما، لكن جهزنا أنفسنا كما يجب لهذه المرحلة”.

وواصل: حطين يمتلك عناصر جيدة ولديه مواهب ولن يكون سهلاً، ونتيجته الإيجابية أمام الوحدة تمنحه دافعًا معنويًا أمامنا”.

واختتم مدرب الفتوة: ندخل المباراة برغبة الفوز، وشخصية البطل، وهذا ما عملنا عليه خلال الأيام الماضية، ونتمنى أن يكلل جهدنا بالانتصار أمام جماهيرنا.

وبالنسبة للقاء الديربي فيقوده تحكيميا الدولي وسام ربيع ويساعده مازن زيزفون وفادي محمود وفايز خطاب حكما رابعا.

وعبر التاريخ التقى الفريقان 76 مرة كان الفوز للأهلي في 29 وللحرية 22 مرة وحضر التعادل في 25 لقاء، سجل الأهلي 65 هدفا بينما تلقت شباكه 54 هدفا والفوز الأعلى للأهلي بخماسية نظيفة موسم 2004 والفوز الأعلى للحرية موسم 99 – 2000 عندما فاز بثلاثية مقابل هدف.