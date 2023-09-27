حداد عام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيام على ضحايا حريق الحمدانية في نينوى

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الحداد العام في جميع أنحاء العراق على ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في إحدى قاعات الأفراح بالحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن السوداني “وجه بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى”.

وكان الحريق الذي اندلع في قاعة للأفراح أدى في حصيلة أولية إلى وفاة أكثر من 100 شخص، وإصابة 150 آخرين حسب المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر الذي أوضح أن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية لحادث الحريق، وأن فرق الإسعاف تواصل جهودها في مكان الحادث.

وفي وقت سابق بينت مديرية الدفاع المدني العراقية أن قاعة الأفراح الواقعة في منطقة الحمدانية بالموصل، والتي وقع فيها الحريق مغلفة بألواح سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء، والحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، وبالتالي سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا”.

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق في الحادث، فيما أفادت معلومات أولية بأن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.