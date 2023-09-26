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«التربية» تعلن انتهاء دراسة الاعتراضات المقدمة على نتائج الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة

تشرين:
أعلنت وزارة التربية اليوم انتهاء دراسة الاعتراضات المقدمة على نتائج الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة والتي تشمل “إعادة التصحيح والاعتراض وفق ماهية الخطأ المادي”.
ودعت الوزارة في بيان لها اليوم المتقدمين بطلبات الاعتراضات مراجعة دوائر الامتحانات في مديرياتهم ابتداءً من صباح يوم غدٍ الأربعاء.
وكانت وزارة التربية أصدرت في الأول من أيلول الجاري نتائج الدورة الثانية لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها (الأدبي والعلمي) والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها (النسوية والصناعية والتجارية) لدورة عام 2023.

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