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مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية يبحث التحديات والمعوقات في القطاع الصناعي وآليات التطوير الممكنة

تشرين – ماجد مخيبر:

جدد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري عزم الاتحاد على تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي مؤكداً سعي الاتحاد الحثيث في تذليل العقبات من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات والوزارات المعنية، داعياً لبذل الجهد وتسريع وتيرة العمل والمشاركة الإيجابية مع الأطراف ذات الصلة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
هذا و قد تناول اجتماع  اتحاد غرف الصناعة السورية الذي عقد اليوم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وآليات التطوير الممكنة خلال المرحلة المقبلة، كما ناقش أعضاء المجلس جدول أعمال الاجتماع حيث شمل عدة قضايا وجاء في مقدمتها استعراض واقع الصناعة السورية الحالي، ومستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 المتعلق بحماية المستهلك حيث سيتم توجيه كتاب للحصول على نسخة جديدة لمعرفة ما توصل إليه التعديل، البلاغ رقم 10 والتوضيحات التي بينها السيد وزير الادارة المحلية، القرار رقم 970 الصادر عن مصرف سورية المركزي وتساؤلات الصناعيين الذين تم تثبيت بضائعهم وشحنها من قبل تعديل وصدور القرار 1130.
كما تطرق الحضور إلى مناقشة موضوع تجديد مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الصناعة السورية ووزارة الصناعة بخصوص المطبوعات وتحديد قيمة جديدة للمطبوعات نتيجة ارتفاع الكلف الحاصل نتيجة التضخم.
وفي سياق آخر تم الاتفاق على عقد لقاء مع مدير عام الجمارك لأجل التأكيد على ما تم الاتفاق عليه حول آلية دخول الضابطة الجمركية وهيئة مكافحة التهريب إلى المعامل، وتصديق الأوراق للبوالص وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وتحديد رسوم التصديق أسوة بما هو حاصل في اتحاد غرف التجارة.

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