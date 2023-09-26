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جامعة دمشق تحصل على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي

أعلنت وزارة التعليم العالي أن جامعة دمشق حصلت على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME).
وأوضح الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق في تصريح صحفي أن جامعة دمشق هي أول جامعة سورية تحصل على هذه الاعتمادية، وهو إنجاز كبير يساهم في استمرار الاعتراف الدولي بشهادة كلية الطب البشري في جامعة دمشق، متمنياً التوفيق لبقية الجامعات السورية في سعيها للحصول على مثل هذه الإنجازات.
وأضاف الجبان: “كان الموعد النهائي هو 1-1-2024 للحصول على الاعتمادية الدولية، وكنا جاهزين قبل هذا التاريخ، ما يضمن لخريج كلية الطب البشري مزاولة مهنته في أي مكان في العالم، كما يكفل له متابعة الاختصاص والتحصيل العلمي في الخارج، وإن الحصول على الاعتمادية يتطلب المزيد من العمل الجاد للمحافظة على هذا الإنجاز الكبير لجامعة دمشق”.
وأعرب الجبان عن شكره لكل من ساهم في نجاح هذا الأمر من فريق جامعة دمشق من أساتذة وإداريين وطلبة، وكذلك دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة سورية والهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية.

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