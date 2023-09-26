شركة إنشاء الخطوط الحديدية تنتج 17 ألف متر مكعب من الحجر البازلتي

تشرين – ماجد مخيبر:

وصل إنتاج الحجر البازلتي المنتج من كسارات الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية نحو 17 ألف متر مكعب منذ بدء الموسم الحالي وحتى بداية الشهر الحالي.

إيلي العبد الله رئيس شعبة الكسّارات في الشركة كشف أن الإنتاج الحالي هو الأفضل في آخر خمس سنوات ويعود هذا التحسن في الإنتاج إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال ومهندسو الشركة، حيث يوجد حالياً لدى الشركة ١١ ألف متر مكعب من الحجر البازلتي، 12 ألف متر مكعب من الرمل الناعم ، و 15 ألف متر مكعب من الرمل الخشن ، كما توجد كمية ٦٦ ألف متر مكعب من مادة البحص وكمية 317 ألف متر مكعب من مادة الرمل وهي عائدة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.

بدوره يزن حمادة رئيس دائرة القسم العلوي في الشركة أوضح أنه تتم حالياً، محاولة تأمين القطع اللازمة لاستكمال إصلاح الكسارتين المتوقفتين وبجهود وبخبرات محلية وذلك لصعوبة تأمين ما يلزم من قطع بسبب الحصار الجائر على بلدنا، كما أكد أن النقص في مادة المازوت والارتفاع الشديد في ثمن القطع وأجور الإصلاح من أهم العوائق التي نواجهها. بالإضافة إلى الحاجة إلى قلابات وآليات هندسية جديدة تناسب الأعمال المطلوب إنجازها.

رئيس دائرة التنفيذ في الشركة يوسف سليمان قال إنه يتم حالياً العمل في عدة مشاريع منها مشروع المرفأ الجاف في حسياء ، كما تم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الانتهاء من أعمال الجسر الدوار في محطة كفرعايا بحمص، بالإضافة إلى أعمال صيانة الخط في مرفأ اللاذقية.