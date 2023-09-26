لن يحصل المقترض على القرض دفعة واحدة.. «التسليف الشعبي» ينتظر رفع سقف قرض الدخل المحدود إلى 20 مليون ليرة لمدة عشر سنوات

تشرين – إبراهيم غيبور:

رفع مرتقب لقرض الدخل المحدود الذي يمنحه مصرف التسليف الشعبي خلال الأيام القليلة القادمة ليصل إلى 20 مليون ليرة.

وينتظر مصرف التسليف الشعبي، حسب مدير التسليف في المصرف عدنان حسن، موافقة مصرف سورية المركزي على المقترح الذي تقدم به لرفع قرض الدخل المحدود واطلعت عليه «تشرين» ليصل إلى 20 مليون ليرة ولمدة 10 سنوات.

ويأتي مقترح المصرف بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور ولاسيما أن فئات من الموظفين كانت تحصل على السقف المعمول به حالياً البالغ خمسة ملايين ليرة بضمانة كفلاء ووثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين قبل زيادة الرواتب مثل القضاة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وحسب التعليمات المرتقبة فإن المقترض لن يحصل على سقف القرض المقترح في حال صدور الموافقة عليه دفعة واحدة، بل على دفعات، إلى جانب أن دخل المقترض هو من يتحكم بمبلغ القرض الذي سيحصل عليه حتى إن تمت الموافقة على رفع السقف إلى 20 مليون ليرة.

وبالنسبة للفائدة، فإنها قابلة للتغيير لاسيما أن مدة القرض سترتفع من سبع إلى عشر سنوات، مع العلم أن الفائدة المطبقة حالياً على القرض تصل إلى 11.5% .

ومن المتوقع أن تغطي وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين سقف القرض المنتظر الموافقة عليه في حال تم الاتفاق بين المؤسسة العامة السورية للتأمين ومصرف التسليف الشعبي، وفي هذه الحالة سيتم رفع سعر وثيقة التأمين لكونها ستغطي مبالغ أكبر،لا سيما أن سعر الوثيقة اليوم 100 ألف ليرة، أي ما يعادل نسبة 2% من مبلغ القرض المعمول به حالياً، مع الإشارة إلى أن عدد القروض التي يمنحها التسليف الشعبي تطور بشكل ملحوظ منذ تطبيق خيار وثيقة التأمين ككفيل عن المقترض إلى جانب الإبقاء على خيار الكفلاء.

وبعد زيادة الرواتب والأجور الأخيرة، فإن معظم المصارف التي تمنح قروض تجزئة قد تلجأ إلى رفع سقوف قروضها قريباً.