تنتشر بين أوساط الجيل الجديد.. نوبات الهلع تُصيب الإناث أكثر من الذكور.. ونسبة الإصابة 3 % في العام الواحد

تشرين – بشرى سمير:

تنتشر ظاهرة الإصابة بنوبات الهلع في أوساط الشباب حيث تتسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية بالإصابة بها، ولعلّ اسمها يدلّ على معناها، ويرافق النوبة شعور مفاجئ بالخوف الشديد أو الرعب، في غياب سبب واضح.

عادة ما تكون نوبات الهلع قصيرة وتستمر لأقل من 10 دقائق، في المتوسط

ويشير الدكتور محمد الجوهر اختصاصي أمراض نفسية وعصبية إلى أنّ هناك ردود فعل جسدية متعددة مصحوبة لنوبة الهلع مثل صعوبة التنفس، والدوخة، والارتعاش وعادة ما تكون نوبات الهلع قصيرة وتستمر لأقل من 10 دقائق، في المتوسط؛ يعاني معظم الناس نوبة هلع مرة أو مرتين في حياتهم، والأشخاص الذين عانوا نوبة هلع واحدة هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات هلع لاحقة من أولئك الذين لم يتعرضوا لها سابقاً، ويُقال إنّ الأشخاص الذين يعانون بشكل متكرر نوبات الهلع المتكررة يعانون اضطراب الهلع، وأعراض نوبة الهلع عادةً ما تظهر في أواخر سن المراهقة أو بداية سن البلوغ.

محاولة للانتحار

وكثيراً ما تصيب نوبات الهلع الشباب في مقتبل العمر أكثر من بقية الفئات العمرية، وتحدث نوبات الهلع فجأة ويمكن أن تحدث في أي وقت، قد تحدث عندما يكون الشخص نائماً، أو عندما يعمل أو خلال حضوره محاضرة تشمل بعض العلامات والأعراض الأكثر انتشاراً لنوبات الهلع ما يلي الشعور بالخوف الوشيك، أو انتهاء الحياة أو الموت أو زيادة سريعة في معدل نبض القلب والتعرق والقشعريرة والارتجاف أو الاهتزاز وصعوبة التنفس وزيادة معدل التنفس وألم بالصدر والصداع، إضافة إلى وخز أو تنميل في اليدين أو الأصابع، الأمر الذي يجعل المصابين أو ذويهم يعتقدون بأنّهم مصابون بأحد أمراض القلب أو التنفس، وأكدّ الدكتور جوهر أهمية إجراء الفحوصات وتخطيط القلب والدفاع للتأكد من عدم وجود علة عضوية، وأضاف أنّه من المهم ملاحظة أنّ أيّ شخص يمكن أن يُصاب بنوبة هلع. وفي المتوسط، يعاني كل شخص من نوبة هلع مرة أو مرتين في حياته، ومع ذلك قد تكون هذه الهجمات أكثر تكراراً لبعض الأفراد.

اختصاصي ينصح لتجاوز نوبة الهلع أو التخفيف من آثارها باستخدام التنفس العميق

وأكدّ جوهر ضرورة استشارة الطبيب في حال تسبّب نوبات الهلع بموانع كبيرة في حياتك اليومية مثل منعك من إنهاء المهام، والقيام بالأعمال المنزلية، والاعتناء بنفسك أو بأسرتك أو كنت تعاني مشاكل جسدية مثل تكرار الغثيان، أو الإسهال، أو ألم المعدة أو التعب أو إذا لديك أفكار انتحارية.

تخفيف حدّة النوبة

على الرغم من عدم وجود علاجات محددة لوقف نوبة الهلع أو إنهائها، إلّا أنّ هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، إذا قمت بتجربة أحدها، للتأكد من أنّها تمرُّ بسهولة وسرعة أكبر.

النساء أكثرَ عرضة من الرجال للإصابة باضطراب الهلع بنسبة الضعفين تقريباً

3% يصابون بنوبة الهلع

ويقترح الدكتور جوهر لتجاوز نوبة الهلع أو التخفيف من آثارها على المصاب استخدام التنفس العميق، إذ يمكن أن يساعد التنفس العميق في تقليل معدل ضربات القلب وتحسين التنفس أثناء نوبة الهلع وإغلاق العينين، حيث يمكن أن تصبح نوبة الهلع أسوأ بسبب بعض المحفزات؛ يزيد إبقاء العينين مفتوحتين من ارتفاع رؤية شيء ما في المحيط قد يربك المصاب ويجعله يشعر بأنه أسوأ، ولابدّ من استرخاء العضلات من خلال إرخاء عضلات جسم المصاب بشكل واع واحدة بعد الأخرى، ما يساعد في التحكم بأعراض النوبة الجسدية وكل ذلك يساعد على عدم الإصابة باضطرابات الهلع، والتي تكون أشد من نوبة الهلع، ويحدث اضطراب الهلع عندما يشعر الأشخاص بالقلق من أن يكون لديهم المزيد من نوبات الهلع أو من تغير سلوكهم في محاولة لتجنب الهجمات، ويحدث اضطرابُ الهلع في 2 إلى 3٪ من الناس خلال سنة واحدة، ولفت الدكتور جوهر إلى أنّ النساء أكثرَ عرضة من الرجال للإصابة باضطراب الهلع بنسبة الضعفين تقريباً، وتبدأ اضطراباتُ الهلع في أواخر مرحلة المراهقة أو بعدَ البلوغ.