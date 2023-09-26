طقس اليوم.. الجو حارٌّ نسبياً.. والحرارة أعلى من معدلاتها

تشرين:

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 -5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام غائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية، ويحذر من تشكل الضباب وخاصة في المنطقة الوسطى والقلمون.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.