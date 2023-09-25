تسهيلاً لإنجاز معاملات المكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج سورية.. إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين

تشرين:

أطلقت الشركة السورية للاتصالات بتاريخ 4/9/2023 خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الإلكترونية، وياتي ذلك بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية وبالتعاون بين وزارة الدفاع – مديرية التجنيد العامة ووزارة الخارجية والمغتربين – المكتب القنصلي ووزارة الاتصالات والتقانة.

ومن خلال المنظومة أصبح بإمكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات «التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالإقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين».

يمكن الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالخدمات المذكورة من خلال دليل المعاملات عبر الموقع الرسمي www.ecsc-expat.sy