تحديد انطلاق بطولة الجمهوريّة للملاكمة الأنثويّة

تشرين- حاتم شحادة:

تنطلق منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة الأنثوية للناشئات والشابات والسيدات في الصالة الرياضية بطرطوس خلال الفترة من 8 وحتى 10 تشرين الأول المقبل.

وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لتشرين أن الأعمار المعتمدة لمواليد الناشئات هي 2007 و2008 وللشابات مواليد 2006 و 2005 وللسيدات مواليد 2004 ومادون.

وأضاف أنه من المقرر أن يحدد عدد المحافظات المشاركة في البطولة بموجب استمارة خاصة أعدت لهذا الغرض.

وعن أهم الصعوبات التي تواجه الملاكمة الأنثوية رأى شبيب أن ضعف الاهتمام بها داخل الأندية وممارسة اللاعبات أكثر من رياضة في آن واحد هما ما يعوق تطورها في سورية.

يشار إلى أن الأوزان المعتمدة تبلغ 14 وزناً في فئة الناشئات و12 وزناً في فئة الشابات ومثلها للسيدات، وسيتم إلغاء أي وزن توجد فيه لاعبة واحدة.