مدرب نصيب «مؤيد الشريف» وضع ناديه بين أقوى أندية المحافظة

تشرين- هيثم العلي:

يواصل المدرب مؤيد الشريف ممارسة هوايته في بناء الفرق الكروية وصناعة الإنجازات برفقتها، ليتخطى الحدود مؤخراً، وينجز مهمته مع فريقه نصيب بنجاح واقتدار.

برز الكابتن مؤيد الشريف مدرباً لفريق نصيب المتوج بلقب كأس محافظة درعا الكروي وبطل المحافظة للشباب بشخصيته القوية كقائد لا يُشقّ له غبار، وتمتع بكاريزما متفردة في انتمائه لفريقه حتى أضحى من المعالم البارزة في بلدته ، فهو يمتلك مسيرة رائعة تُوج خلالها بالكثير من الألقاب والبطولات في منطقته، وصنع لنفسه اسماً لا تنساه الجماهير في بلدة نصيب ومحافظة درعا، واليوم يشرف على تدريب جميع الفئات العمرية في النادي.

وتمكن الشريف في هذا الموسم من قيادة فريقه نصيب للتأهل للدرجة الأولى لفئة الشباب أول مرة في تاريخ النادي، وهو من أفضل النتائج بعد تحقيقه لقب كأس المحافظة للرجال مع ناديه، وبطل المحافظة بفئة الشباب .

استطاع الشريف توصيل أفكاره وتعليماته بوضوح للاعبين، خصوصاً تغيير الخطط من خلال الوقت المحدود للتواصل مع لاعبيه، استغل هذا الوقت القليل بين الشوطين ليكون غنياً بالمعلومات والتوجيهات الواضحة للاعبين، شجع لاعبيه دوماً على القيام بعمل أفضل وإخبارهم ببذل المزيد من الجهود، يثني دوماً على مهاراتهم، وكان يتجنب إشعارهم بالسلبية والتوتر، وحصل على ما أراد باللقب الأغلى كأس محافظة درعا والتأهل للدرجة الأولى.

ما يميزه صرامته في التدريب المهني والمحترف والأكاديمية وقوة شخصيته في المباريات التي تنعكس على أرض الملعب وتحقيق النتائج.

الشريف أكد لـ(تشرين): يلعب مدربو فرق كرة القدم دوراً جوهرياً بتوجيه فرقِهم نحو تحقيق النجاحات والانتصارات، إذ إن المدرب الماهر يستطيع أن يخرج أفضل ما في لاعبيه على أرض الملعب، لكن المهارة وحدها لا تكفي لقيادة الفريق بالشكل الصحيح، فمن المهم جداً أن يمتلك المدرب الشخصية التي تمكنه من أن يلهم اللاعبين، ويكسب ثقتهم واحترامهم، وعلى الرغم من عدم وجود قالب واحد لشخصية المدرب المثالية، فإن هنالك بعض الصفات الشخصية التي يجب أن توجد عند المدرب الناجح حتى يستطيع قيادة فريقه وتوجيههم بالشكل الصحيح.

وختم حديثه لنا قائلاً: استطعت أن أضع اسم نادي نصيب مع إدارة النادي ومتابعة مرعي أبو زريق والداعمين للفريق وأهمهم عماد أبو زريق بين كبار الأندية في المحافظة، وأن نكون فريقاً يحسب له الجميع ألف حساب قبل أي لقاء معه.

بقي أن نشير إلى أن الشريف حاصل على شهادة D و C الآسيوية.