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بوريل: القواعد التي حكمت العالم أخذت تختفي والعديد من الدول تبحث عن بديل للنموذج الغربي

تشرين- وكالات:
أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن القواعد التي حكمت العالم في السنوات الأخيرة، أخذت تختفي تدريجياً من الساحة، وتبحث العديد من الدول عن بديل للنموذج الغربي.
وأضاف بوريل: «نحن فعلاً نعيش في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد، لكن التعددية في تراجع، هذه مفارقة، عندما يزداد عدد المشاركين في لعبة ما فإن رد الفعل الطبيعي يجب أن يكون تشديد القواعد التي تحكم اللعبة، لكننا نشهد الاتجاه المعاكس: القواعد التي تحكم العالم بدأت تفقد قوتها».
وأكد بوريل أن دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا تبحث الآن عن «بدائل موثوقة للغرب»، ليست اقتصادية فحسب، بل أيضاً تكنولوجية وعسكرية وإيديولوجية.
وقال: «هذا لا يعني بالضرورة أن نموذجاً عالمياً جديداً بدأ ينشأ مع صعود الصين، وهذا لا يعني أيضاً أن الصين ستحاول إقناع دول ثالثة بتبني نموذجها في كل جوانبه، على الأغلب تبحث الدول عن بدائل للنموذج الغربي على أساس كل حالة على حدة، كما يحدث حالياً في مختلف البلدان الإفريقية، تبدو هذه الدول مستعدة للعمل مع أي لاعب يبدو قادراً على الحلول محل اللاعبين القدماء».
ويرى بوريل أن رد فعل دول الجنوب العالمي على النزاع في أوكرانيا يدل على ذلك. هذه الدول ترى فيها “نزاعاً حدودياً بسيطاً”.
كما يعتقد بوريل أن دول الجنوب العالمي لا تتفق مع الطبيعة الشاملة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنظر إلى الشمولية على أنها «من بقايا الهيمنة الغربية».
وقال: «إحدى الحجج التي يتم تقديمها في كثير من الأحيان، هي أن الغرب نفسه لا يتبع دائماً القواعد التي يحاول الدفاع عنها. ومن الواضح أن هذا الانتقاد ليس بلا أساس تماماً».
ووفقاً له، فإنه كبديل ترى بلدان الجنوب العالمي المفهوم الذي يفيد بأن كل مجتمع له الحق في قيمه الخاصة، ويعتقد بوريل أن هذا ما يقرب هذه الدول من روسيا والصين.

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