هوية فرق «الممتاز» لم تظهر بعد… و«شادي الحموي» يقصّ شريط الأهداف

تشرين:

بعد انتهاء منافسات مباريات الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز لكرة القدم للرجال لموسم 2023-2024، سجلت عدة أرقام، إذ تمكنت ثمانية فرق من تسجيل الأهداف، بينما غابت أربعة فرق عن التسجيل، وهي الحرية والوثبة والطليعة والوحدة في هذه المرحلة.

وتصدر أهلي حلب برفقة الساحل وجبلة الفرق الأكثر تسجيلاً، إذ سجل كل منهم هدفين..وحافظت 4 فرق على نظافة شباكها، وهي الساحل وحطين والوثبة والطليعة ، بينما بلغ عدد الأهداف المسجلة في المرحلة الأولى 11 هدفاً.

وتوزعت أهداف المرحلة الأولى على 9 لاعبين، ليتصدر أحمد الأحمد (عليش) لاعب أهلي حلب القائمة بتسجيله هدفين في شباك أحمد مدنية حارس مرمى جبلة ، في حين اكتفى كل من كامل كواية ورامي الترك وسامر السالم ومؤمن ناجي وعبد الرحمن بركات وعز الدين عوض وجهاد بسمار وعبد الرحمن الحسين ، إضافة لـشادي الحموي الذي قص شريط أهداف الدوري بهدف وحيد.

أما على صعيد النتائج، فقد انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل، ثلاث مباريات تعادل إيجابي ومباراة واحدة بتعادل سلبي والتي جمعت الوثبة بـ«الطليعة»، وهو اللقاء الوحيد الذي غابت عنه الأهداف،.كما انتهت مباراتان فقط بفوز أحد طرفيها.

ويتصدر الساحل الدوري برصيد ثلاث نقاط متفوقاً على حطين بفارق الأهداف في حين توجد أندية جبلة وأهلي حلب وتشرين والجيش والفتوة والكرامة والوثبة و الطليعة في المراكز من الثالث للثامن بنقطة وحيدة ناتجة عن تعادل، والوحدة في المركز التاسع، بينما احتل الحرية المركز الثاني عشر والأخير.

وستنطلق الجولة الثانية يومي الأربعاء و الجمعة، إذ تطفو على السطح لقاءات الديربي فيلتقي الأربعاء الفتوة مع حطين في ملعب الجلاء بدمشق، وملعب الحمدانية يحتضن لقاء أهلي حلب وجاره الحرية، والجمعة الوحدة يواجه الجيش وجبلة يستقبل الكرامة والوثبة يستضيف الساحل، وأخيراً تشرين يواجه الطليعة.