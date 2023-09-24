بمشاركة ٧٢ مشروعاً افتتاح الدورة الحادية والعشرين من معرض الباسل للإبداع والاختراع

تشرين – ماجد مخيبر:

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اليوم معرض الباسل الـ 21 للإبداع والاختراع وذلك بحضور كل من وزير الصناعة عبد القادر جوخدار والتربية محمد عامر مارديني والنفط والثروة المعدنية فراس قدور ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي و رؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة وممثلين عن مختلف الجهات المشاركة.

وخلال جولة على أجنحة المعرض، قدم المخترعون والمبدعون المشاركون في المعرض شرحاً عن أعمالهم ومنتجاتهم وإمكانية الاستفادة منها لخدمة المواطنين وتطوير عمل مؤسسات الدولة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أهمية إقامة المعرض لكونه يعد مكاناً يلتقي فيه أصحاب رأس المال العلمي (المخترعون) مع أصحاب رأس المال الاقتصادي (صناعيين وتجار ومستثمرين) وهو ما يتيح للمخترع فرصة استثمار اختراعه، مشدداً على تشجيع المبدعين والمخترعين لمواصلة إبداعاتهم وتطوير اختراعاتهم، إضافة إلى وجود فرصة لاستثمار هذه الاختراعات ووضعها موضع التطبيق، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في سورية من خلال استثمار رؤوس الأموال في متابعة مسيرة الإبداع والابتكار الوطني.

توفير البيئة اللازمة للمبدعين والمخترعين ونقل الاختراعات إلى العالمية

كما أشار عبد الكريم إلى أن افتتاح المعرض يشكل رسالة للعالم بأن الفكر والإبداع السوري رغم سنوات الحرب التي طالت مختلف القطاعات، وعملت على التدمير الممنهج حتى على الصعيد الفكري مازال يبهر العالم بتميزه وحضوره، بدليل ما شاهده ضمن أجنحة المعرض من تطور على صعيد الأعمال الصناعية والطبية والزراعية ودخول التكنولوجيا كل محاور المشاركات الإبداعية والفكرية، وما يميز المعرض أيضاً النتاج المهم للفئات العمرية الصغيرة، كما أن الوزارة حرصت هذا العام أن يكون المعرض فرصة لإطلاع الفعاليات التجارية والاقتصادية والجهات الحكومية والمستثمرين على الاختراعات ولاستثمارها والاستفادة منها في عملية التنمية الاقتصادية وإعادة بناء وإعمار سورية.

تنشيط عملية الاختراع لخدمة قضايا التنمية

وبيّن وزير التجارة حرص الدولة الدائم على توفير البيئة اللازمة للمبدعين والمخترعين، ونقل الاختراعات إلى العالمية وتنشيط عملية الاختراع لخدمة قضايا التنمية في سورية وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمخترعين لعرض اختراعاتهم وأعمالهم والتعريف بها بهدف الاستفادة منها من قبل المؤسسات والهيئات ورجال الأعمال والمختصين في مجالات نشاطهم التجاري والصناعي.

الفكر الإبداعي

من جانبه بين وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور في تصريح له أن معرض الباسل للإبداع والاختراع يشكل حدثاً مهماً في توقيت تزداد فيه الحاجة للفكر الإبداعي الوطني والتنموي، مثنياً على مختلف المحاور المشاركة لما تمتلكه من تنوع على صعيد المشاركات التي تهم قطاعات حيوية اقتصادية وخدمية للمواطنين ومبدياً تفاؤله بما يقدمه الجيل الشاب من فكر تنموي.

«بكرا إلنا»

بدوره محافظ دمشق طارق كريشاتي بين أن المحافظة تشارك في المعرض من خلال عدد من المشاركات ومن ضمنها مشاركات لفئات عمرية صغيرة لمشروع “بكرا إلنا” لافتاً انه من خلال اطلاعه على الأعمال المشاركة وجد بأنه يمكن الاستفادة منها في أكثر من مكان وهي تدعو للتفاؤل خاصة لجهة المشاركات العمرية الصغيرة وتنوع المشاركة.

ويستمر معرض الباسل للإبداع والاختراع حتى الـ 27 من الشهر الجاري، وهو يقام وفق قانون البراءات كل عامين بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة، وحفل التكريم سيكون الخميس 28 الجاري على مدرج كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق.

حاضنات أعمال

ويضم المعرض الذي يتميز بدورته الحالية بوجود حاضنات للأعمال لمساعدة أصحاب المشروعات بتطبيق أفكارهم على أرض الواقع وتنفيذها /72/ عملاً لمشاركين من سورية والعراق وضعوا تصاميم واختراعات منها /17/ مشروعاً من المنظمات، ومشروعان لذوي الإعاقة وجرحى الجيش، و/3/ مشاريع من العراق إضافة الى /50/ مشروعاً من مشاركات الأفراد موزعة على عدة محاور وهي /9/ في محور الصناعة “تطوير خطوط الإنتاج وأتمتة صناعية”، و/6/ في محور الزراعة “الزراعة العضوية والنباتات الطبية”، و/8/ في محور الطاقات البديلة، و/7/ في محور البيئة “التغير المناخي ومعالجة المياه وإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية”، و/8/ في محور التكنولوجيا “النانو والمعلومات والاتصالات والواقع الافتراضي والمعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد”، و/12/ في محور الطب منها مشروع هيكل روبوتي خارجي يساعد مرضى الشلل النصفي على الوقوف والجلوس والحركة، وتم تجهيز الروبوت بتقنيات حديثة من فصائل التحكم الحركي والأجهزة الذكية ما يسمح للمرضى بالتحكم بالجهاز بشكل لاسلكي من خلال تطبيق موبايل متصل بتقنية إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مشاركة أخرى متعلقة بتطوير التحكم شبه الذاتي بطرف صناعي إلكتروني لحالة بتر فوق المرفق ومشروع آخر يتعلق بتصنيع وتصميم النعال الطبية المعتمدة على المادة الفائقة للوقاية من قرحة القدم الأخمصية السكرية وعلاجها.