عصابة تشتري الجوالات وتسدد ثمنها بالدولار المزور

تشرين:

وردت معلومات إلى شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق عن وجود عصابة تمتهن النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق بيع أجهزة الجوال عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، حيث يقوم هؤلاء بالتواصل مع أشخاص يعرضون هواتف للبيع بأسعار عالية، ويعرضون دفع ثمنها بالدولار الأمريكي ويرسلون شخصاً آخر من أفراد العصابة للاستلام والتسليم.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه من خلال البحث والتحري تم التوصل لمعلومات عن أحد أفراد هذه العصابة ويدعى (محمد.ش)، وقامت شرطة الناحية بإلقاء القبض عليه وهو يقوم بدفع ثمن جوال بالدولار الأمريكي، حيث تم إحضاره إلى مركز الناحية، وتبين أن المبلغ مزور وقدره 1200 دولار أمريكي، وبالتحقيق الأولي معه اعترف بوجود مبلغ آخر مزور بحوزة أحد أصدقائه، يدعى (محمد.ش) والذي أُلقي القبض عليه في محلة (شارع الثورة) بدمشق، وضبط بحوزته مبلغ 1100 دولار أمريكي مزور، وبالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا أنهما من أفراد عصابة تمتهن ترويج الدولار المزور عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق شراء هواتفهم المعروضة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تزويدهم بالمبالغ المزورة عن طريق شخص يدعى (أحمد . ط) والذي تم استدراجه وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما اعترفوا بأن هناك شاباً وفتاة مشتركَين معهم في ترويج العملة الأجنبية المزيفة والنصب والاحتيال.

وأشارت الداخلية إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهم والأبحاث جارية عن المتوارين وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص.