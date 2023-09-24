القوات الروسية تتصدى لهجمات أوكرانية جديدة وتسقط مروحية و15 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لهجمات شنتها قوات النظام الأوكراني على محاور القتال، وقضت على نحو 560 جندياً أوكرانياً، وأسقطت مروحية و15 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وبحسب بيان الوزارة اليومي كانت حصيلة العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس كما يلي:

في محور دونيتسك.. صدت القوات الروسية 4 هجمات لقوات كييف، وحسنت وضعها التكتيكي في منطقة قرية فيسيلويه، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 305 جنود.

في محور زابوروجيه.. قضت القوات الروسية على نحو 35 جندياً أوكرانياً، ودمرت مدفعاً ذاتي الحركة “ام 109 بالادين” أمريكي الصنع، ومدفعين من طراز “دي30” ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر “مستا بي”.

في محور كراسني ليمان.. صدت القوات الروسية هجومين، وقضت على أكثر من 50 جندياً أوكرانياً.

في محور جنوب دونيتسك.. بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 110 جنود.

في محور كوبيانسك.. تمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 20 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا” ومدفع ذاتي الحركة “كيربي” بولندي الصنع، ومستودع ميداني للذخيرة في منطقة خاركوف.

في محور خيرسون.. قضى الجيش الروسي على نحو 40 أوكرانياً، ودمر مدفع “ام777” أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر “دي30″، ومستودعاً ميدانياً للذخيرة.

وبحسب الوزارة تم إسقاط مروحية من طراز “مي 8” في أراضي دونيتسك، كما تم اعتراض 5 صواريخ مضادة للرادار من طراز “هارم”، و8 صواريخ من نظام “هيمارس” أمريكية الصنع، وتدمير 15 طائرة بدون طيار.