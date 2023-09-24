“الصناعة” و”التجارة الداخلية” تتفقان على استجرار الكميات القصوى من الحمضيات واستثمار صالات الصناعة بالتدخل الإيجابي في تسويق المحصول

تشرين – ماجد مخيبر:

عقد صباح اليوم اجتماع ضم كلاً من وزيري الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع مديري عدد من الشركات المصنعة للعصائر بهدف الوقوف على جاهزية الشركات العاملة لاستيعاب محصول الحمضيات، ووضع آلية وبرنامج لاستجرار مادة الحمضيات من المزارعين إلى تلك الشركات .

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أشار خلال الاجتماع إلى أن اللقاء مع أصحاب المنشآت يهدف إلى استجرار الكميات القصوى من الحمضيات، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية من خلال الصالات التابعة لها والبالغة 6 صالات بهدف استجرار الحمضيات وتأمينها إلى جانب المواد الغذائية الموجودة فيها، مبيناً أنه سيتم العمل على التواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية لمعالجة الصعوبات وتذليلها وفق مذكرات تفصيلية عن الطاقات الإنتاجية المتاحة لهذه المنشآت بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول وتحقيق عائد اقتصادي.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي شدد على أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية بتسويق الحمضيات وإنتاج العصائر، ومتابعة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لاستثمار الصالات التي تملكها وزارة الصناعة وتفعيلها لتمارس دورها بالتدخل الإيجابي في تسويق محصول الحمضيات، إضافةً إلى قيام منافذ السورية للتجارة بتزويد الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات بحاجتها من المحصول وفق طاقاتها الإنتاجية في كل من محافظات اللاذقية وحمص وريف دمشق والسويداء، وتسويق منتجات هذه الشركات في الصالات التابعة للسورية للتجارة وصالات وزارة الصناعة.

وتم خلال الاجتماع بحث الصعوبات التي تواجه المنتجين في عمليات الإنتاج والتصدير وسبل تذليلها عبر التواصل مع الجهات المعنية من خلال الاتصال المباشر وبشكل يومي بين الشركات المصنعة ومديريات الصناعة في المحافظات، ومديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة، والسورية للتجارة.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة وأيمن الخوري، ومدير المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندس إبراهيم نصرة، ومديرا الصناعة في محافظتي اللاذقية وحمص ومدير التسويق الزراعي في وزارة التجارة الداخلية سامر كوسا، وعدد من المديرين المركزيين في وزارة الصناعة.