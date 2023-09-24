ماراثون رياضي لدراجي طرطوس احتفالاً باليوم العالمي للسلام

تشرين – أحمد بلال:

بمشاركة 62 رياضياً من فريق دراجات طرطوس أقام مركز تنظيم الأسرة في طرطوس برعاية مجلس مدينة طرطوس ماراثوناً رياضياً بمناسبة اليوم العالمي للسلام .

رئيس لجنة الثقافة والرياضة في طرطوس رامي الخطيب بيّن لـ«تشرين» أن هذه الفعالية الرياضية بدأت في 21 من هذا الشهر وبمشاركة رياضيين من جميع الأعمار.

وبدأت الفعالية من حديقة الطلائع نحو البورتو من ثم حديقة الباسل وشارع الثورة ودوار السعدي والعودة إلى مركز الانطلاق، كما تضمنت هذه العديد من الأنشطة الترفيهية كالرسم على الأيدي وتلوين الوجوه.

بدوره حسن فياض عضو مجلس إدارة جمعية تنظيم الأسرة أكد أن الهدف من هذه الفعالية هو نشر فكر السلام من سورية السلام والمحبة إلى كل أنحاء العالم.

وأضاف: تم اختيار رياضة الدراجات لهذه الفعالية بسبب الاهتمام الكبير من الجمعيات والمنظمات الدولية للمحافظة على المناخ الذي يعد من أهم أولوياتنا، وقد وقع اختيارنا على رياضة الدراجات لكونها وسيلة نقل نظيفة وتحافظ على سلامة البيئة تشجيعاً لهذه الرياضة المفيدة .