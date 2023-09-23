نتائج اعتراضات الدورة الثانية للثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الحالي

تشرين

أعلنت وزارة التربية أن نتائج الاعتراضات المتعلقة بامتحانات الدورة الثانية للثانوية العامة ستصدر قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن العمل على إنجاز الاعتراضات يستمر بشكل متواصل حتى في أيام العطل الرسمية لإعلان النتائج قبل نهاية الأسبوع الحالي ليتمكن الطلاب من التقدم للمفاضلة العامة خلال الفترة المحددة.

ووفق البيان بلغ عدد المتقدمين على اعتراض إعادة تصحيح للفرع الأدبي 2754 طلباً لجميع المواد أغلبها في مادة اللغة العربية بعدد 1480 طلباً بينما بلغ عدد المتقدمين على اعتراض إعادة تصحيح للفرع العلمي 19820 طلباً لجميع المواد أغلبها في مادة الرياضيات بعدد 11071 طلباً.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتقدمين باعتراض على درجة وفق ماهية الخطأ المادي بلغ للفرع العلمي 10411 طلباً لجميع المواد منها للفيزياء 3049 طلباً وللفرع الأدبي 1154 طلباً لجميع المواد منها اللغة العربية 364 طلباً.

يشار إلى أن التقدم لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2023- 2024 بدأت في الـ 17 من الشهر الجاري وتستمر لغاية الـ 8 من تشرين الأول القادم.