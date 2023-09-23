السويداء ودرعا أولاً في بطولة جمهورية الكاراتيه

تشرين:

اختتمت في صالة تشرين الرياضية بدمشق منافسات بطولة الجمهورية للكاراتيه للكاتا الفردي والجماعي والقتال الفردي لفئات تحت 18 وفوق 18 وتحت 21 عاماً للذكور والإناث بمشاركة واسعة من منتخبات المحافظات وهيئات الشرطة والجيش والطلبة والإدارة المحلية.

ففي منافسات فئة تحت 18 عاماً، جاء أولاً في الترتيب العام منتخب السويداء برصيد ست ذهبيات وثلاث فضيات، ومثلها برونز، تلاه هيئة الجيش بذهبيتين وثلاث فضيات وأربع برونزيات ثم منتخب درعا بذهبيتين وفضية وبرونزية.

ونال منتخب اللاذقية المركز الأول في فئة فوق 18 عاماً برصيد خمس ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، وحل ثانياً منتخب هيئة الشرطة المركزي بذهبيتين وست فضيات وبرونزية واحدة، تلاه منتخب درعا بذهبيتين.

وظفر بالمركز الأول بفئة تحت 21 عاماً منتخب اللاذقية برصيد خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، تلاه منتخب السويداء بذهبيتين وأربع فضيات وبرونزيتين، ثم هيئة الشرطة بذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أكد أن البطولة شهدت منافسات قوية وندية بين منتخبات المحافظات والهيئات المشاركة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تنضوي ضمن خطة الاتحاد وروزنامة بطولاته الداخلية بحضور لجان المنتخبات والمدربين والحكام لتقييم الحالة الفنية لجميع اللاعبين واللاعبات، ما ينعكس إيجاباً على منتخباتنا الوطنية في مشاركاتها في الاستحقاقات القادمة.

وتتميز بطولات اتحاد الكاراتيه بالتنظيم اللافت والمستوى الفني العالي والحضور الجماهيري الكبير، ولاسيما من قبل أهالي اللاعبين واللاعبات الذي يضفي جواً اجتماعياً وتنافسياً كبيراً.