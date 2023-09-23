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الرئيس الصيني مرحباً بضيوف دورة الألعاب الآسيوية الـ19: سنحمل تطلعات الشعوب الآسيوية إلى السلام والتضامن

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة تحمل تطلعات الشعوب الآسيوية إلى السلام والتضامن.
جاء ذلك خلال المأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة الذي تنطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن الرئيس شي قوله: «إن مشعل الألعاب الآسيوية سيُضاء مرة أخرى في الصين في الاعتدال الخريفي، وهو يوم يرمز إلى الحصاد ولم الشمل في الثقافة الصينية».
وأشار الرئيس الصيني إلى أهمية بذل الجهود لتعزيز التضامن من خلال الرياضة وتقوية الثقة في الحضارات الآسيوية، ودعم التواصل والتعلم المتبادل لإضافة مجد جديد للحضارات الآسيوية.
وتابع الرئيس شي: إن آسيا حافظت على القدرة الشاملة والنمو الاقتصادي المستدام والسريع خلال العقود الماضية، موضحاً أن الألعاب الآسيوية هي شاهد على ذلك وأنه في الوقت الذي تواجه فيه البشرية تحديات عالمية غير مسبوقة، يتعين على الشعوب الآسيوية اغتنام الفرص التاريخية والعمل معاً لمواجهة هذه التحديات.
وتمنى الرئيس الصيني لضيوف افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 قضاء وقت رائع في مقاطعة تشجيانغ، وأن تترك هذه الدورة ذكريات طيبة لديهم، مضيفاً: الصين ستُقدم حدثاً عظيماً مذهلاً يتمتع بالميزات الصينية والتفرد الآسيوي المميز.
ودعا الرئيس الصيني إلى بذل الجهود لتعزيز السلام من خلال الرياضة وجعل آسيا مرساة للسلام العالمي.

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