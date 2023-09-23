نتائج مهمة لمنتخب درعا ببطولة كاراتيه الجمهورية للمحافظات

تشرين- هيثم العلي:

حقق منتخب محافظة درعا نتائج مهمة ومميزة في لعبة الكاراتيه في بطولة الجهورية للمحافظات التي استضافتها العاصمة دمشق وأثبت أبطال المحافظة أن درعا من طينة كبار المحافظات بالقطر بهذه اللعبة ليؤكدوا أن المحافظة مدرسة مهمة وعريقة بهذه اللعبة التي طالما سجل أبطالنا أسماءهم فيها بحروف من ذهب وزينت صدورهم بالذهب والميداليات البراقة.

وحقق عدة ميداليات متنوعة في هذه البطولةوذلك بفضل كوادره التدريبية والتي يشرف عليها الكابتن عبد المجيد الشريف ومعتز أبو عليقة وصلاح الحسين

وأحمد العتمة.

وكان للكابتن مرعي أبو زريق رئيس نادي نصيب المتابع دور كبير في تقديم الدعم لمشاركة لاعبينا في هذه البطولة بل ورافقهم في البطولة.

وقد توج أبطالنا بأربع ذهبيات وفضيتين و9 برونزيات، فالأبطال الذين حققوا الذهب هم مصطفى مسالمة ذهبية وزن _68 كغ، وأحمد المحمد ذهبية وزن _76 كغ، وأوس شباط ذهبية وزن_ 84 كغ

ويزن خميس ذهبية قتال فردي وزن _55

أما الفضيات فكانت من نصيب

علي الفلاح في القتال الفردي وزن _61 ووسيم خميس فضية القتال الفردي وزن _75.

بينما البرونزيات فنالها كل من

بيلسان الحريري في القتال الفردي وزن _66 ويزن خميس في القتال الفردي وزن _55، وأوس شباط في القتال الفردي وزن _84.

أما برونزية القتال الجماعي فحققها

محمد أبو زريق، طارق الحمصي وأوس شباط ووسيم خميس ويزن خميس.

بدوره أو وضح رئيس اللجنة الفنية عبد المجيد الشريف لـ«تشرين» أن هذه النتائج تحققت بفضل التدريب الجيد ورغبة اللاعبين واللاعبات في تحقيق نتائج متقدمة مؤكدين أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات تم تحقيقها في مراحل سابقة وأن المحافظة استطاعت أن تتابع إنجازاتها في اللعبة بفضل تكاتف الكوادر التدريبية والإدارية واللاعبين.