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اليوم… افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو

تشرين:

تفتتح اليوم السبت دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر منافساتها لغاية 8 تشرين الأول المقبل.
ويشارك في الدورة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية من 45 دولة، حيث يتنافسون على 481 ميدالية ذهبية ستوزع في 40 رياضة مختلفة، ستكون تسع منها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين دورة الألعاب الآسيوية بعد بكين 1990، وغوانغتشو 2010.
وستقام الألعاب في 54 موقعاً رياضياً، معظمها في هانغتشو ولكنها تمتد أيضاً إلى خمس مدن أخرى هي: نينغبو، وينزهو، هوزهو، شاوسينغ، جينهوا.
وسيقام حفل الافتتاح في استاد  هانغتشو الرياضي الأولمبي الذي تصل سعته إلى 80 ألف متفرج، ويحتضن منافسات ألعاب القوى وحفلي الافتتاح والختام.
ويتضمن حفل الافتتاح، العديد من العناصر المحورية، مثل البرنامج الفني، استعراض الرياضيين، وإضاءة الشعلة الاحتفالية، وسيميزه الضخ الاستثنائي للتكنولوجيا المتطوّرة وللعناصر الثقافية التي ستضفى على العرض.
وتماشياً مع نهج الألعاب الصديق للبيئة لن تستخدم الألعاب النارية في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، ولكن سيحظى الحضور في هذا الحدث بوليمة بصرية باستخدام الألعاب النارية الإلكترونية الرائعة من خلال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزّز.
وتشارك سورية في هذه النسخة ببعثة مؤلفة من ثمانية رياضيين هم: مجد الدين غزال في ألعاب القوى ومعن أسعد في رفع الأثقال وأحمد غصون ومحمد مليس في الملاكمة وعمر صارم وينال برازي في المصارعة وأحمد حمشو وعمرو حمشو في الفروسية.

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