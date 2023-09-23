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السورية للتجارة بطرطوس بدأت بتسويق الحامض بسعر ٢٠٠٠ ليرة للكيلو 

تشرين – رفاه نيوف: 

بدأ فرع السورية للتجارة بطرطوس تسويق الحمضيات نوع حامض ماير وفرنسي بسعر ٢٠٠٠ ليرة للكيلو لصالح فرع ريف دمشق.

رئيس دائرة التسويق بالفرع الدكتور نزيه حسن أكد

ل( تشرين) أن الفرع اتخذ كل التحضيرات لتسويق الحمضيات، والذي بدأ اليوم بنضج الحامض، حيث يتم تسويقه من الحقل مباشرة مع تأمين الصناديق والنقل والسعر مناسب ومنصف للمزارعين .

ويعمل الفرع بالتعاون مع المحافظة وجميع الجهات المعنية بالتسويق بتذليل الصعوبات كافة التي اعترضت عملية التسويق خلال الموسم الماضي.

وفي سؤال حول الكميات المسوقة من التفاح أكد حسن أن الفرع لم يسوق اي كمية من التفاح من مزارعي طرطوس بسبب انخفاض الإنتاج بشكل كبير وعدم قابلية التفاح الموجود للتخزين، ولفت إلى أن الفرع اتفق  مع فرع السويداء لاستجرار  التفاح من خلاله وسيتم طرح قسم منه في صالات طرطوس والباقي سيتم تخزينه في برادات الفرع.

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