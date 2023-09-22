بطلنا أحمد غصون يرفع علمنا غداً في افتتاح الدورة الآسيوية

تشرين:

اختارت اللجنة الأولمبية السورية لاعب منتخب الملاكمة أحمد غصون لحمل العلم الوطني في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تفتتح رسمياً عند الساعة الثالثة يوم غد السبت وتستمر حتى الثامن من الشهر القادم.

وجاء اختيار اللاعب غصون بالنظر للمكانة التي باتت تحظى بها رياضة الملاكمة وإلى الإنجازات والبطولات التي حققها اللاعب في السنوات الأخيرة.

وأشار غصون إلى أنه “عندما يقع عليك الاختيار لتحمل علم بلدك في أي مكان فإن ذلك دون شك أعظم إحساس يمكن أن تعيشه “.

وختم كلامه بالقول” أشكر القيادة الرياضية التي اختارتني لهذا الشرف وأعدها بأن أبذل قصارى جهدي خلال المنافسات حتى أقدّم الصورة المشرفة للرياضة السورية”.

وعن طموحاته في الدورة قال “أعلم تماماً أنّ المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق ,جاهزيتنا قوية وسنلعب بكل قوتنا وخبرتنا وسرعتنا ,ونعدكم بسماع الأخبار الجيدة وسنقاتل من أجل تحقيق إنجاز جيد يرفع اسم بلدي الحبيب سورية عالياً والتأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ “.

وانضم الملاكم غصون إلى منتخب سورية عام 2012، وشارك ببطولة آسيا للشباب في تايلاند عام 2014 وحقق ميدالية فضية، وتأهل من خلالها إلى بطولة العالم في بلغاريا, وحصل على ذهبية العرب في السودان عام 2018، وذهبية دورة المتوسط في مدينة تاراغونا الإسبانية 2018, وذهبية “أكتاو” عام 2018، وذهبية “أتراو” الدولية عام 2019، وذهبية دورة “الجزائر” 2019، وبرونزية بطولة العالم العسكرية في “الصين” 2019، وذهبية دورة المتوسط وهران 2022,وذهبية دورة الألعاب العربية الرياضية التي أقيمت هذا العام في الجزائر.