الدوري الممتاز ينطلق اليوم وقمة بين الجيش وتشرين في الجلاء

تشرين- إبراهيم النمر:

ينطلق اليوم الجمعة في الرابعة عصراً مسلسل منافسات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023- 2024 بعد تأجيل واحد فقط نتيجة طلب الأندية ذلك ليتسنى لها الإعداد بشكل أفضل وتتعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوفها.

ستة لقاءات اليوم وغداً في ستة ملاعب ولا ندري إن كانت صالحة للعب أم لا.

أغلب الأندية تعاقدت مع لاعبين أجانب بعد زمن من إلغاء الاحتراف الذي لا نعرف منه سوى اسمه فقط ، فمن يتعاقد مع محترف أجنبي يعني ذلك أن خزينته مملوءة بالمال فيجب ألا يشكو القلة وشح المال.

ففي ملعب الجلاء في العاصمة دمشق قمة الجولة الأولى بين الجيش وضيفه فريق تشرين.

حيث يسعى المستضيف تحت قيادة المدرب حسين عفش إلى تقديم انطلاقة قوية.وخاصة بعد التعزيزات المهمة بانضمام لاعبين مميزين لصفوفه مثل باسل مصطفى وخالد المبيض وحميد ميدو وحفاظه على هدافه محمد الواكد.

ومن جهته يسعى تشرين إلى الاستمرار بالشكل الذي ظهر به خلال دورة تشرين الكروية وتحقيق ثلاث نقاط مهمة في أول ظهور له.

واستطاع البحارة خلال سوق الانتقالات ضم أسماء مهمة مثل حارس منتخبنا إبراهيم عالمة وكامل كواية والمحترف كودا تحت قيادة المدرب ماهر البحري.

وسيقود اللقاء الحكم طاهر بكار ويساعده كل من عبد الله كنعان وياسين بي وهيكل الحسين حكماً رابعاً.

أما في اللاذقية فيحل الوحدة ضيفاً على حطين، ويريد البرتقالي خطف نقاط الفوز وتغيير الشكل الذي ظهر فيه الفريق في الوديات، ويقود الفريق المدرب حسام السيد خلفاً لـ أحمد عزام “المُقال” من منصبه.

من جانبه يسعى صاحب الأرض للدخول بقوة في هذه المباراة وذلك بعد سوق الانتقالات الكبير الذي أجراه الفريق بتعاقده مع عدد من اللاعبين أبرزهم الأرجنتيني أليكسيس خافيير بارازا و ديكو إبراهيم آبو المهاجم الإيفواري، وستكون هذه المباراة بقيادة الحكم أيمن العسافين ويساعده كل من عقبة حويج وخضر حمامة والحكم الرابع مروان عواد.

بالانتقال إلى ملعب حماة البلدي حيث يستضيف الطليعة جاره الوثبة في لقاء ديربي العاصي حيث يسعى الطليعة بقيادة المدرب علي بركات لاستغلال عامل الأرض والجمهور لحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري، في حين يريد الفرسان تحت قيادة مدربهم الجديد مصعب محمد الاستمرار في المنافسة التي ظهر عليها النادي آخر موسمين، وسيقود اللقاء وسام ربيع حكماً للساحة ويساعده أمجد خليل وحيدر قاسم و أحمد خليفة حكماً رابعاً.

أول اختبار

وفي ملعب الصالة في طرطوس يلتقي الوافدان الجديدان للدوري حيث يستضيف الساحل فريق الحرية .

إذ يريد الفريقان الانطلاق بقوة من أجل محاولة تثبيت أقدامهم في الدوري الممتاز منذ البداية.

وتستكمل مباريات المرحلة الأولى يوم غد السبت بلقاءين الأول يجمع أهلي حلب وجبلة والثاني بين حامل اللقب الفتوة مع الكرامة.