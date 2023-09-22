ذهبية للكاراتيه واختيار لكوادر درعا في الدوري الكروي

تشرين- هيثم العلي:

أحرز لاعب منتخب درعا ونادي الشعلة بالكاراتيه أحمد المحمد ذهبية وزن _76 كغ في بطولة الجمهورية للكاراتيه التي تجري فعالياتها في صالة تشرين بدمشق..

حيث يشرف على تدريب اللاعب الكابتن معتز أبو عليقة..

من جهة ثانية اختار الاتحاد العربي السوري لكرة القدم في تعميمه الأخير:

الكابتن عبد السلام النصيرات والكابتن منير الدنيفات من كوادر محافظة درعا الكروية اللذين يتميزان بالكفاءة والخبرة ليكونا ضمن القائمة النهائية لمقيمي حكام مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى بكرة القدم لموسم 2023 — 2024 .

في الطرف المقابل تمكن فريق الشعلة بكرة القدم من إنهاء لقائه الودي مع رجال المجد لمصلحته بهدفين من دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب المجد بدمشق في رحلة الفريقين الاستعدادية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم الذي سينطلق منتصف الشهر القادم.

سجل الهدفين حمزة سليمان وفراس الحسين، وسبق للشعلة أن لعب قبل ذلك مباراتين فخسر الأولى مع الفتوة حامل لقب الدوري الممتاز بثلاثية مقابل هدف وتعادل في الثانية مع فريق الجيش الأولمبي من دون أهداف، وذلك ضمن المعسكر التدريبي الذي أجراه في العاصمة دمشق.