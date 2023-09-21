تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد ميليشيا (قسد) الانفصالية في القامشلي وريفها

تواصلت الاحتجاجات الشعبية ضد ميليشيا “قسد” الانفصالية وممارساتها بحق الأهالي في القامشلي وريفها، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر أهلية من القامشلي لـ سانا بأن الأهالي والعشرات من أصحاب المحال التجارية تجمعوا عند دوار البلدية في مدينة القامشلي للتنديد بحزمة الإجراءات التي فرضتها الميليشيا على الأهالي والتي زادت التضييق عليهم وقيدت أنشطتهم التجارية في المدينة، وأجبرت الكثير منهم على ترك زراعة حقولهم في ريفها.

في هذا السياق، أكد عدد من المواطنين المشاركين بالاحتجاجات أن الغاية من الخروج في المظاهرات إيصال صوت المواطن للرأي العام، مطالبين بوضع حد للتصرفات الهمجية للميليشيا التي طالت لقمة عيش المواطنين من جهة، ودفعت بأعداد كبيرة من الشبان لمغادرة المناطق التي تسيطر الميليشيا، هرباً من ضمهم قسراً للقتال في صفوفها.

يذكر أن مظاهرات مماثلة خرجت في بلدة معبدة وعامودا بريف القامشلي، إضافة لإضراب عام في مدينة المالكية وفي عدة أحياء في مدينة القامشلي.