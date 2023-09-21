وزير “الأشغال” يؤكد على الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ سكن لمتضرري الزلزال بحلب

تشرين

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والتقيد بجودة العمل في تنفيذ المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، لافتاً إلى أهمية تقديم كل التسهيلات للمتضررين في مركز خدمة المواطن لتمكينهم من الحصول على الثبوتيات المطلوبة للاستفادة من خدمات الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان لمراحل العمل في المشاريع السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال، في ضاحيتي الحيدرية والمعصرانية بمدينة حلب، وغرفة العمليات المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الزلزال، ومركزي خدمة المواطن والتدريب المهني لقطاع التشييد والبناء.

بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب أن قيمة الأعمال المنفذة في ضاحية المعصرانية للمستحقين من متضرري الزلزال بلغت لغاية تاريخه 9.7 مليارات ليرة، فيما تجاوزت نسبة التنفيذ 52 بالمئة وفق أفضل الشروط والمواصفات الفنية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من أربعة محاضر سكنية بواقع 30 مسكناً للمحضر الواحد، وبمساحات تتراوح للشقة بين 90 و86 و75 و65 متراً.

من جهته بين رئيس دائرة الدراسات في مجلس مدينة حلب المهندس جمال كريم أن تكلفة الأعمال المنفذة في ضاحية الحيدرية حتى تاريخه تجاوزت 4 مليارات ليرة، وتتضمن أربعة أبنية للمتضررين من الزلزال، بإجمالي 320 شقة سكنية.

في حين أشار مدير مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء المهندس محمد عبد الوهاب إلى أهمية الدورات المجانية التي يقيمها المركز وتشمل حرف الدهان والديكور والنجارة العربية والحدادة وتركيب الألمنيوم واللحام والطاقة الشمسية والتمديدات الصحية والكهربائية، مبيناً أن المستفيدين هم الشباب من عمر 18 ولغاية 45عاماً، ضمن دورات لمدة 4 أشهر.

وأوضح مدير مركز خدمة المواطن في القصر البلدي المهندس مروان حاف أن المركز مستمر باستقبال طلبات المواطنين للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، مشيراً إلى أن الدعم يشمل شريحتين، الأولى بقيمة 160 مليون ليرة للأبنية النظامية، فيما الثانية بقيمة 40 مليون ليرة للأبنية المخالفة، إضافة الى قروض معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات.

شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي.