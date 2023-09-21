آخر الأخبارمحلي

استقبال رسمي للبعثة الرياضية السورية المشاركة في الدورة الآسيوية في الصين

أقامت اللجنة المنظمة للدورة الآسيوية التاسعة عشرة في القرية الأولمبية في مدينة خانجو الصينية حفل استقبال للبعثات الرياضية المشاركة، ومن بينها البعثة السورية.
وقدم نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام رئيس البعثة الرياضية السورية المشاركة في الدورة عمر العاروب درع اللجنة الأولمبية السورية للجنة المنظمة.
وتخلل الحفل رفع العلم السوري مترافقاً مع عزف النشيد الوطني.
وهذه المشاركة هي الحادية عشرة لسورية في الدورات الآسيوية وكان آخرها دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في أندونيسيا عام 2018، واستطاع اللاعب مجد الدين غزال إحراز الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد ميليشيا (قسد) الانفصالية في القامشلي وريفها

آخر الأخبار

خلال اجتماع عالي المستوى في وزارة الزراعة.. التصدير والسورية للتجارة.. منقذا الحمضيات…

آخر الأخبار

أعضاء في مجلس الشعب: ضرورة دعم الممرضين ومنحهم حوافز وتعويضات مجزية

آخر الأخبار

وزير “الأشغال” يؤكد على الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ سكن لمتضرري…

آخر الأخبار