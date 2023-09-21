زيادة بوابات «النت» للقبول الجامعي في الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

يواصل فرع جامعة الفرات في الحسكة إجراءات التقدم لمفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وذكر رئيس فرع الجامعة الدكتور جمال العبدالله أن الصعوبات التي واجهت العمل في هذا المجال في الأيام الأولى تم التغلب عليها بفضل التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في المحافظة.

وبيّن في تصريح لـ«تشرين» أن أبرز الصعوبات كانت ضعف سرعة «النت» وعدم وجود سوى بوابة واحدة. وبعد التواصل مع إدارة فرع السورية للاتصالات تمت زيادة البوابات إلى 4 وزيادة سرعة «النت» إلى المستوى الجيد، الأمر الذي انعكس مباشرة على إجراءات التقدم للمفاضلة التي أصبحت نتيجة لذلك سريعة وسهلة وميسرة. وحالياً مركز الدعم الفني الذي تم إحداثه في كلية الحقوق في مدينة الحسكة يعمل بشكل جيد، والعاملون في المركز على أتم استعداد للاستمرار بالعمل حتى المساء من أجل إنجاز الإجراءات اللازمة لأي طالب، ولاسيما أن المئات من الطلبة مازالوا يراجعون المركز، والعديد منهم يقطن في مناطق بعيدة ضمن المحافظة، على الرغم من أن المفاضلة إلكترونية بكل اجراءاتها، إذ يستطيع الطالب التقدم إليها عبر جهاز اتصاله المحمول من المنزل، كما تتيح مفاضلة هذا العام للطالب تغيير رغبته متى أراد ذلك حتى آخر يوم في المفاضلة التي ستستمر حتى الثامن من تشرين الأول المقبل.

ونوّه العبدالله بالتعاون الجيد والاستجابة السريعة لإدارة فرع السورية للاتصالات، وغيره من المؤسسات سواء الرسمية أم من المجتمع المدني كمركز «سوا» التابع لجمعية المودة الخيرية الذي قدم لمركز الدعم الفني في الفرع عدداً من الحواسيب المحمولة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها كوادر الاتحاد الوطني لطلبة سورية عبر فعالية “عينك على اختصاصك” لإرشاد الطلبة إلى إجراءات التقدم لمفاضلة القبول الجامعي، لافتاً إلى وجود صعوبة أخرى تواجه الطلبة من أبناء محافظة الحسكة أثناء التقدم للمفاضلة وهي صعوبة التسديد الإلكتروني للرسوم، عازياً السبب إلى الضغط الكبير على شبكة الإنترنت.

وأكد العبدالله أن فرع جامعة الفرات في الحسكة يقوم بالتوازي مع إجراءات التقدم لمفاضلة القبول الجامعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الاختبارات المطلوبة للفروع التي يحتاج القبول فيها إلى اختبار، حيث يتم هذا اليوم إجراء الاختبار المطلوب للمتقدمين لكلية الأدب الفرنسي بكلية الآداب في الحسكة.