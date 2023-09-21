4 آلاف حالة استفادت… اختتام فعالية الاستجابة الإنسانية الطارئة لمتضرري الزلزال في حلب

تشرين- مصطفى رستم:

بالتعاون بين محافظة حلب والهيئة السورية لشؤون الأسرة، اختتمت في فندق الشهباء فعالية مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة لكارثة الزلزال في حلب، بالتشاركية مع منظمة الصحة العالمية.

وتحدثت مدير عام الهيئة السورية لشؤون الأسرة، سمر السباعي في مستهل كلمتها عن الظروف الصعبة التي مرت بها العائلات المتضررة من زلزال حلب، والدور الهام والداعم في المجال النفسي خلال الفترة الماضية.

واستعرض الكادر المشرف على المشروع، وعبر مديري الحالات، قصصاً تضمّنت الإسهام المباشر والواسع بما يخص المشورة والاستجابة النفسية، و أبرز الخدمات المنفّذة في المراكز الصحية المجتمعية ومراكز الإيواء في محافظة حلب وقصص النجاح، مع استعراض الدروس المستفادة، في حال تم تنفيذ مشاريع مستقبلية مشابهة.

من جانبها تحدثت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة، القاضية نظيرة داوود، عن مشروع الاستجابة الطارئة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، حيث تمكّن من الوصول إلى الفئات المستفيدة من النساء والأطفال واليافعين، حيث بلغ عدد النساء أكثر من أربعة آلاف حالة.

ولفت معاون مدير الصحة، الدكتور مازن رحمون، إلى الدور الهام الذي تعمل به المؤسسات الصحية، ولاسيما مشفى ابن خلدون للصحة العقلية والنفسية لمساعدة كل الحالات النفسية، ولاسيما وجود مراكز متخصصة لمركز معالجة الإدمان، مع مساهمة وزارة الصحة بتقديم خدمات طبيبة نفسية عبر توفير أدوية الاكتئاب والدعم النفسي.

ت صهيب عمراية