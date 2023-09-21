«الشعلة» يلتقي «المجد» بدمشق وديّاً

تشرين – هيثم العلي:

يلتقي اليوم الخميس في الساعة الرابعة مساءً على أرض ملعب نادي المجد بدمشق فريق رجال الشعلة مع نظيره رجال نادي المجد ودياً.

الفريقان من الدرجة الأولى، وذلك ضمن خطة تحضير واستعداد الفريقين للمشاركة في دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم الذي ستنطلق مبارياته في منتصف الشهر القادم .

وتعد هذه المباراة الودية التجريبية الثالثة التي سيلعبها الشعلة استعداداً للدوري ..

إذ لعب مع الفتوة وخسر ( 3 — 1 ) ولعب مع فريق الجيش الأولمبي وتعادل ( 0 — 0 ) .

الغاية من هذه المباريات أن يستطيع مدرب الفريق الكابتن أنورعبد القادر الوقوف على رسم الخطوط العريضة لتشكيلة الفريق التي ستخوض غمار مباريات الدوري العام لهذا الموسم.

مشرف الفريق الكابتن وليد أبو السل أكد لـ« تشرين» أن الفريق وصل لمرحلة جيدة من رحلة الإعداد والتحضير لدوري الدرجة الأولى بقيادة المدرب أنور.

مضيفاً: المباريات الودية مفيدة لجهة الاحتكاك وزيادة الخبرة لدى اللاعبين، وفي المرحلة القادمة ستتضح هوية الفريق من أجل اختيار التشكيلة الأساسية التي ستخوض غمار دوري الدرجة الأولى التي نتمنى أن نتأهل خلالها للتجمع النهائي، ومن ثم للدوري الممتاز بعد غياب طويل.