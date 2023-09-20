كاريكاتير..

تشرين -
أهالي حلب يحظون بـ«نعيم كهربائي مؤقت».. تخمينات على حساب الإنتاج في المدينة الصناعية
الجزء الأكبر من التسهيلات المصرفية إلى القطاعات الإنتاجية
فوات منفعة وخسائر بمليارات الليرات… مرفأ اللاذقية يعتذر عن استقبال سفن الفوسفات…
مجلس محافظة دمشق يوصّي بفتح العيادات الطبية في المشافي العامة مساءً
القنيطرة.. طقس مميز وموارد تحفز الاستثمار
(سمون بسمنة وسكر) حلويات شعبية من التراث الساحلي
الاتحاد الوطني لطلبة سورية ووزارة التعليم العالي يطلقان «منصة سكن» الخاصة بالمدن…
باحث في طرطوس يحذّر من غياب الضوابط التقليدية للمجتمع
تساؤلات الطلبة في معرض”عينك ع اختصاصك” تركز على ماهية فرص العمل الممكنة…
بوساطة روسية.. التوصل إلى وقف إطلاق النار في قره باغ
شويغو يعلن من طهران استعداد روسيا للتعاون مع إيران لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط
«خطة إيران» للتقارب السوري – التركي.. أيُّ دلالات على الحل؟؟
«مان سيتي» يتجاوز «رد ستار» في أبطال أوروبا
«أهلي حلب» يتعرّض لخسارة أمام «الوحدات» في كأس الاتحاد الآسيوي
«أهلي حلب» يلاقي «الوحدات الأردني» في كأس الاتحاد الآسيويّ
حفاظاً على الطبيعة.. اعتماد البدائل النباتية عن اللحوم والحليب
وفق معايير رئيسية الأرض تتجاوز المساحة الآمنة للإنسانية
تطوير طلاء لزراعة العظام مستوحى من أجنحة الحشرات
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