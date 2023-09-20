الاتحاد الوطني لطلبة سورية ووزارة التعليم العالي يطلقان «منصة سكن» الخاصة بالمدن الجامعية

تشرين- دينا عبد

أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالشراكة مع جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي «منصة سكن» المخصصة للطلاب للتسجيل على السكن الجامعي، وذلك في مؤتمر صحفي في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق بحضور رئيسة الاتحاد ورئيس جامعة دمشق وصاحب فكرة «سكن» إضافة إلى مديري المدن الجامعية في المحافظات.

وحسب رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان فإن هذا المشروع يعد واحداً من المشروعات المنبثقة من ملتقى «فرصة ٢٢ » ويأتي لتجسيد رؤية استراتيجية متجددة تهدف إلى رفع الكفاءة وجودة الخدمات الأكاديمية والإدارية المقدمة للطلاب، كما يأتي بحلول مبتكرة تساهم في تحسين تجربة الطلاب خلال مرحلة الدراسة الجامعية، وأشارت خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية وإدارة المدن الجامعية يتوجهان من خلال هذه المبادرة لتعزيز فكرة التحول الرقمي وتبنّي الحلول الرقمية في مختلف القطاعات وخصوصاً التعليم العالي بهدف تحقيق التميز وتقديم خدمات عصرية تلبي تطلعات الشباب وتحقق أعلى مستوى من الرضا بينهم.

رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية: «سكن» أحد المشروعات التي بدأت بفكرة واليوم هي منصة متداولة

وذكرت سليمان أن «منصة سكن» أصبحت متوافرة لهذا العام بالتسجيل الإلكتروني على غرف السكن في كل المدن الجامعية باستثناء المدينة الجامعية في جامعة حماة.. ومنصة الأعمال هذه أطلقها رائد الأعمال المهندس علي صالح وهو أحد طلابنا الذين شاركوا في (فرصة ١) برعاية كريمة من السيدة الأولى أسماء الأسد.

ولفتت إلى أن تطبيق «سكن» هو أحد المشروعات التي بدأت بفكرة واليوم هي منصة متداولة في كل المدن الجامعية من خلال ريادة الأعمال وفرصة، وهو شراكة بين المهندس علي وشركة خاصة. وعن القدرة الاستيعابية قالت سليمان: البرنامج لا يرتبط بقدرة استيعابية بقدر ما يحمل من المرونة بأن يستوعب الطلاب الموجودين في المدن الجامعية.

بدوره رئيس جامعة دمشق د. أسامة الجبان بيّن خلال المؤتمر الصحفي أن هذه الشراكة المستمرة والدائمة بيننا وبين وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سورية ومختلف الجامعات الحكومية وخاصة جامعة دمشق التي تدفع للعمل بشكل دائم إلى الأمام، اقتربنا فيها بنسبة ٩٩% من إنجاز الكتاب الجامعي المؤتمت وسيتم إطلاقه قريباً، وكان هذا العمل بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وكوادر العمل الرئيسية هي من الاتحاد.

الجبان: اقتربنا بنسبة ٩٩% من إنجاز الكتاب الجامعي المؤتمت

وقال الجبان: إن جامعة دمشق قطعت خطوات كبيرة جداً نحو التحول الرقمي والأتمتة وهي تحتفل بذكراها المئوية، واليوم اقتربنا من نهاية المرحلة الثالثة وهي مرحلة البيانات لنبدأ بالمرحلة الأخيرة من الأتمتة وهي مرحلة البرمجيات وستكون جاهزة لنسير ببرنامج التحول الرقمي كما هو مرسوم بالشراكة مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومتابعة من وزير التعليم العالي.

بدوره صاحب المشروع المهندس علي صالح بيّن أن «منصة سكن» عبارة عن فكرة انطلقت منذ حوالي أربع سنوات في جامعة تشرين، فمن خلال إحساسي بمعاناة الطلاب وسفرهم من محافظة إلى أخرى جاءت فكرة «منصة سكن» ليسجل الطلاب من خلالها وتوفر عليهم جهداً مادياً وجسدياً، وشاركت بالتطبيق من خلال ملتقى ريادة الأعمال ( فرصة١) تحت رعاية الاتحاد الوطني لطلبة سورية وطرحت المشروع وشرحت فوائده، وما الإمكانيات التي يمكن أن تتحقق منه، ومنذ ذلك الوقت تم تبنّي المشروع بفرصة وتعميمه على كل المدن الجامعية دمشق – تشرين – حلب- البعث.

صاحب المشروع: التطبيق يوفر على الطالب جهداً مادياً وجسدياً ويختصر المسافة بين المحافظات

ماهر إبراهيم مدير المدينة الجامعية في جامعة البعث بيّن أننا خلال السنوات الماضية قمنا بإسكان كل من يرغب بالسكن بغضّ النظر عن وضعه الدراسي ومكان إقامته، ونسعى بشكل دائم إلى تحسين الوضع الدراسي للطلاب ومكان إقامتهم وتأمين خدمات تليق بهم حسب ما نصّ القانون ٢٩ باعتبار المدن الجامعية هيئات مستقلة.

تصوير : طارق الحسنية