“العلوم الصحية” تنظم دورة للعاملين في سجل السرطان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان

تشرين

نظمت كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، دورة تدريبية حول مراحل الأورام السرطانية ومصطلحات التشريح وعلم وظائف الأعضاء وكل ما يتعلق بعمل الكوادر الطبية في مراكز علاج السرطان لجهة تدوين المعلومات وإعداد أضابير المرضى.

ويشارك في الدورة التي تقام في كلية العلوم الصحية على مدى خمسة أيام 45 عاملاً من العاملين في سجلات مراكز علاج السرطان بمشافي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والخدمات الطبية العسكرية من مختلف المحافظات، بهدف تعزيز قدراتهم واطلاعهم على مستجدات العمل بهذا المجال.

وأوضح عميد كلية العلوم الصحية الدكتور سامر محسن أن الدورة تتألف من قسمين الأول تحضيري يتلقى فيه المتدربون مفاهيم أساسية ومصطلحات طبية بالتشريح والفيزيولوجيا وعلم الأورام وعلاج السرطان وتدابيره، بينما يتضمن القسم الثاني محاضرات تخصصية تقدم عبر الانترنت بمشاركة جامعة إيران للعلوم الطبية تسهم في تبادل الخبرات والتجارب في البرامج المستخدمة في سجلات السرطان.

ووفق عضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان رئيسة الرابطة السورية لأطباء الأورام الدكتورة مها مناشي يشمل برنامج الدورة تدريباً على برنامج يلبي كل الاحتياجات والمتطلبات المعرفية بهذا المجال وفق البروتوكول الوطني والعالمي مع التركيز على كيفية ملء بيانات السجلات بالشكل الدقيق.

ولفتت الدكتورة مناشي إلى أهمية هذا التدريب لجهة رسم الاستراتيجيات الصحية بما يخص الأورام والسرطانات والتي تشمل الكشف المبكر والاحتياج الدوائي والكادر البشري التخصصي وما يخص الأورام وأنواعها وأسبابها.

ولفت عدد من المشاركين بالدورة إلى أهميتها حيث أشارت روشان ديب مسجلة بيانات مرضى الأورام في مشفى الباسل بحمص إلى أن التدريب ضمن برنامج الدورة نوعي وله دور بالاطلاع على مستجدات مرض السرطان والتشريح المرضي له، بينما بينت حميدة دياب من مشفى البيروني بدمشق أهمية الدورة في رفع مهارات العاملين في إعداد سجلات المرضى وإعداد دراسات إحصائية تخصصية لها دور في الكشف المبكر عن المرض.

يذكر أن السجل الوطني للسرطان يهدف إلى قياس نسب حدوث السرطان ووصف الحالات حسب الزمان والمكان والأفراد والمرض، وتوفير قاعدة بيانات وطنية لإجراء دراسات متقدمة.