الجزء الأكبر من التسهيلات المصرفية إلى القطاعات الإنتاجية

تشرين – ماجد مخيبر:

عُقد برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي اجتماع ضم المديرين العامّين والرؤساء التنفيذيين للمصارف العاملة في سورية، وأعضاء لجنة الإدارة ومديري المديريات المعنية لدى مصرف سورية المركزي .

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالعمل المصرفي، وكان من أهمها موضوع الدفع الإلكتروني، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستقطاب المتعاملين من كل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تقدمها المصارف باختلاف أنواعها سواء كانت إيداعية أم تسليفية أو تلك ذات الصلة بالخدمات المصرفية الإلكترونية بإطار شامل، إضافة إلى مناقشة موضوع العمولات التي تتقاضاها المصارف، حيث تم التوجيه بضرورة ضبط هذه العمولات بما يحقق مصلحة كل الأطراف.

كما تمت مناقشة موضوع منح التسهيلات الائتمانية والتوجيه بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لهذه الغاية وبما يضمن توجيه الجزء الأكبر من التسهيلات الممنوحة من المصارف إلى القطاعات الإنتاجية بشكل أساسي، والحد من أي ممارسات قد يكون من شأنها عدم الاستفادة من التسهيلات للغايات الممنوحة من أجلها، تكريساً لدور المصارف في مجال التنمية.

وقدم مديرو المصارف مجموعة من الاستفسارات والمقترحات الخاصة بالعمل المصرفي وتطويره، وسيتم العمل على دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة من مصرف سورية المركزي بخصوصها.