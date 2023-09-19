تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يقومان بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس

تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، يقوم السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غدٍ الخميس.

يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية – صينية.

كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد في مدينتي خانجو وبكين.

ويرافق الرئيس الأسد وفد سياسي واقتصادي.