فوات منفعة وخسائر بمليارات الليرات… مرفأ اللاذقية يعتذر عن استقبال سفن الفوسفات ومرفأ طرابلس يلتقط الفرصة

تشرين – محمد زكريا:

اعتذرت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية عن إمكانية استقبال سفن الفوسفات موضع السفن التي ترسو في مرفأ اللاذقية لتحميل المادة ويطلب بعضها الرسو والترصيف على الأرصفة البحرية في محطة حاويات مرفأ اللاذقية، وحسب القرار رقم 3183 تاريخ 3/8 من العام الحالي، الصادر عن وزارة النقل، والذي حصلت “تشرين” على نسخة منه، فإن مبررات الاعتذار عن إمكانية استقبال سفن الفوسفات أو أي سفينة تحمل بضائع عامة، لأن الأرصفة البحرية لدى المحطة مخصصة فقط لاستقبال سفن الحاويات وبالتالي سفن كهذه هي من خارج التزامات المحطة العقدية، وذلك بموجب العقد رقم 39/2009 عن أن هذه السفن ومواد الفوسفات تسبب تلوثاً بيئياً ما يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، فضلاً عن الازدحام المروري الذي تسببه الشاحنات المحملة بهذه البضائع في مرفأ اللاذقية وتسبب اختناقات تشغيلية، وبالتالي هذا الأمر يعوق العمل بما ينعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها للسفن الأخرى التي ترسو في LICT.

بالمقابل وحسب المعطيات القائمة على أرض المرفأ فإنّ الأرصفة

” 12 و A- 12 ” هما موضوعان تحت تصرف المحطة، حيث لم ترصّف عليهما أي سفينة حاويات بشكل مطلق وذلك منذ زمن بعيد، مع الإشارة إلى أن طول الأرصفة أكثر من 450 متراً، وتقول المؤشرات الواقعية إنّ حرم المحطة منفصل تماماً عن حرم المرفأ ولا علاقة لساحات المرفأ وأرصفته بساحات وأرصفة المحطة، يضاف إلى كل ذلك هو أن الفوسفات المراد تصديره من مرفأ اللاذقية يكون معبأ وموضباً بعبوة ضمن أكياس مغلقة وزن كل واحدة منها 1200 كغ، وبالتالي يفهم من ذلك تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة… ؟ّ! ، في حين يعبأ في مرفأ طرطوس بشكل دوكمة عن الرصيف، والسؤال الذي يفرض نفسه كيف يدعى تحميل الفوسفات وتصديره من مرفأ اللاذقية تلوث وهو معبأ وموضب، وفي طرطوس يعبأ دوكمه عن الرصيف ولا يسبب تلوثاً، أو يسبب تلوثاً ولم تتم معالجته، وبالتالي أمام هذا الاعتذار تم اللجوء والتعويض من خلال مرفأ طرابلس الذي باشر بالفعل في استقبال سفن الفوسفات ومعه أيضاً باشر أسطول كبير من الشاحنات السورية بالتوجه إلى مرفأ طرابلس لتفريغ حمولاتهم المحورية من مادة الفوسفات، وتبقى النتيجة المحتومة من جراء هذا الاعتذار هي خسارات مالية تقدر بمليارات الليرات.

يذكر أنه دائماً يتم الحديث في اللقاءات الرسمية ما بين الوزارة وإدارة المرفأ على تحقق استقطاب السفن في حالتي الاستيراد والتصدير، والمقترحات والحلول التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة، وسهولة وانسيابية الحركة والعمل بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المتواجدة داخل المرفأ، وتحسين الأرصفة وأطـوالها، وضرورة إعـادة تأھيـل وصيانة المرافق التابعة من مستودعات – ساحات– أرصـفة – قبابين– آليات– معدات مختلفة.