دولة أوروبية تشتري مسيّرات قتالية من شركة إسرائيلية!

تشرين – وكالات:

أعلنت شركة «أمنية إسرائيلية» عن بيع طائرات من دون طيار قتالية بقيمة 95 مليون دولار لدولة أوروبية.

ولم تسمِّ شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية ومقرها المملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تعاقدت معها لشراء هذا النوع من الطائرات من دون طيار.

وأعلنت «إلبيت سيستمز» في تصريح مكتوب أنها حصلت على عقد بقيمة 95 مليون دولار لتوريد طائرات من دون طيار «SkyStriker» إلى دولة أوروبية من دون أن تسميها، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ العقد على مدى عامين، وكجزء من العقد ستوفر «إلبيت سيتستمز» عدة مئات من وحدات SkyStriker.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الطائرات من دون طيار، يمكنه تحديد موقع الأهداف المحددة للمشغل ومهاجمتها برأس حربي يصل وزنه إلى 10 كغ، ما يتيح أداء عالي الدقة، كما تتيح «SkyStriker»، المجهزة بمحرك كهربائي، عمليات سرية تصل إلى ساعتين وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر.

وتعد «إلبيت سيستمز» أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وتمتلك 9 مواقع في جميع أنحاء بريطانيا، 4 منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعها في مدينة أولدهام بمانشستر الكبرى في إنكلترا نهائياً تحت ضغط ناشطين.