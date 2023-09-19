منتصف الشهر المقبل موعد البدء بقطاف الزيتون في حماة.. ٦٩ ألف طن الإنتاج المتوقع

تشرين – نصار الجرف:

حددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، موعد البدء بقطاف الزيتون للموسم الحالي في محافظة حماة بتاريخ ١٥ تشرين الأول المقبل، كما حددت موعد افتتاح معاصر الزيتون قبل أسبوع من موعد القطاف، من أجل إتمام عمليات الصيانة والتجريب بشكل جيد.

وأوضحت المهندسة سوسن القيسي، رئيسة دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حماة لـ”تشرين” أن تقديرات الإنتاج لهذا العام من الزيتون تبلغ ٦٩ ألف طن، والمساحة الكلية المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة حماة تبلغ ٧٥ ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي ١٢ مليون شجرة، المثمر منها ١٠ ملايين شجرة، ويبلغ عدد معاصر الزيتون العاملة لهذا العام ٥٠ معصرة موزعة على كل أنحاء المحافظة.

وأضافت القيسي: وضعت وزارة الزراعة شروطاً عدة لمزارعي الزيتون، وأكدت ضرورة الالتزام بها من أجل الحصول على زيت زيتون عالي الجودة، وتتعلق الشروط بمواعيد القطاف في الموعد المناسب للنضج، حسب الأصناف وحسب المناطق الزراعية والظروف المناخية لكل منطقة، وكمية الإنتاج ووجود إصابات يمكن أن تتسبب بتساقط الثمار، كما يفضل أن يتم القطاف عندما تتلون الثمار بنسبة ٦٠% من أجل الحصول على زيت بمواصفات حسية مميزة، وكذلك هناك شروط تتعلق بآلية نقل المحصول وموعده على ألا يتجاوز ٧٢ ساعة بعد القطاف.