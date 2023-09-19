الحوار الروسي- الصيني يسهم في استقرار النظام العالمي

تشرين:

كشفت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الاستراتيجي بين الصين وروسيا لن يحدد اتجاه تطور تفاعلهما في المستقبل القريب فحسب، بل سيساهم أيضاً في استقرار النظام العالمي.

ونقلت الصحيفة الصينية رأي الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية في بكين، لي هاي دونغ، الذي قال: إن القناة الاستراتيجية الحيوية للحفاظ على تفاعلات سلسة رفيعة المستوى بين موسكو وبكين، وحاسمة لتحديد الاتجاه المحدد للتفاعل الصيني – الروسي بالنسبة للعلاقات الثنائية.

وأشار لي هاي دونغ إلى أنه في الوقت الذي تقف فيه الظروف الأمنية والاقتصادية العالمية على مفترق طرق، تحتاج الصين وروسيا إلى العمل معاً لتعزيز الدور المركزي للأمم المتحدة في قضايا الأمن العالمي، ولعب دور بنّاء باستعادة الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة الأوروبية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون المنسق.

وشدد الخبير على أن التعاون الصيني – الروسي ليس موجهاً ضد أي طرف ثالث وليس تصادمياً بطبيعته، وإنما يسهم إلى حد كبير في استقرار النظام العالمي.