«الصحة» وجامعة الشام توقعان اتفاقيات للتدريب السريري للطلاب

تشرين- محمد النعسان:

وقّعت جامعة الشام الخاصة عدداً من الاتفاقيات مع إدارات هيئات المشافي العامة التابعة لوزارة الصحة، لأجل التدريب السريري لطلاب الكليات الطبية بالجامعة.

وقد قدّم الدكتور شريف الأشقر رئيس الجامعة عرضاً موجزاً عن الكليات والمديريات وأعداد الطلبة التابعة له، إضافة للدور الكبير الذي تقوم به الجامعة من أجل رعاية طلابها والاهتمام بهم وبواقعهم التعليمي للأفضل.

الدكتور محمد إياد الشطي مستشار رئيس الجامعة أكد أنّ هذه الاتفاقيات تسهم بتطوير الطالب والانطلاق به نحو الأفضل من خلال التدريب العملي والعناية من المشافي الحكومية لنجاحه وتميزه.

وقد تحدث المديرون العامون عن استعداهم التام للتعاون مع الجامعة وطلابها من أجل أن يحققوا تدريبهم بأفضل مستوى.

الدكتور يوشع غانم المشرف العام على التدريب السريري للكليات الطبية، أكد أن الجامعة تسعى لعقد مؤتمر طبي كبير بحضور كافة الأطياف العلمية والطبية لمناقشة العديد من الطروحات التي تصب في مصلحة الطالب والهيئات التعليمية بشكل عام.

حضر الاجتماع مديرون عامون (المجتهد-الهلال الأحمر-الزهراوي-الباسل لجراحة وأمراض القلب- العيون- الكلية) ونائب رئيس البحث العلمي وعميدا كلية الطب والصيدلة ورئيس فرع اتحاد الطلبة بالجامعة.