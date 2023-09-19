“التربية” تضع شروط ومعايير محددة لعمل المقاصف المدرسية

تشرين- دينا عبد:

حددت وزارة التربية شروطاً لعمل المقاصف المدرسية، وأكدت مديرة الصحة المدرسية في الوزارة الدكتورة هتون الطواشي أن من الشروط المحددة منها ما يتعلق بغرفة المقصف والعامل ومحتويات المقصف، فينبغي أن يكون المقصف بعيداً عن مصادر التلوث المختلفة بما فيها المرافق الصحية ويفضل أن يكون في باحة المدرسة؛ كما يجب أن تكون غرفة المقصف مجهزة ( بمغسلة وخزان ماء احتياطي نظيف و حاوية قمامة داخل المقصف وبالقرب منه على أن يتوافر الصرف الصحي السليم) .

وفيما يخص عامل المقصف أوضحت طواشي أنه من الضروري أن تكون لديه شهادة صحية من دائرة الصحة المدرسية المعنية تتضمن عدة فحوصات على أن تجرى مرتين في بداية العام الدراسي؛ ومع بداية الفصل الثاني يقوم بها جميع العاملين بالمقصف مع لباس خاص وقفازات يرتدونها بشكل دائم داخل المقصف.

أما محتويات المقصف فهي عصير طبيعي أو لبن خالية من أي إضافات؛ مواد غذائية مغلفة بشكل صحي ضمن فترة الصلاحية؛ إضافة إلى المشروبات الساخنة شاي – زهورات؛ تقدم ضمن أكواب كرتون تستخدم لمرة واحدة ويمنع استخدامها في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى.

وعما يمنع بيعه ضمن المقصف، أوضحت الطواشي أنه يمنع بيع السندويش المحضر داخل المقصف وخارجه؛ والمعلبات والأطعمة المطبوخة داخل المقصف والخضار النيئة والأطعمة المكشوفة أو الدخان أو أشرطة التسجيل والصور والسيديات بكل أنواعها والإندومي المطبوخة والنيئة.

ولفتت الدكتورة طواشي إلى المواد الغذائية وغيرها من المواد التي يسمح للطالب إحضارها من المنزل، كالسندويش المحضر وقطع الخضار وكأس لشرب الماء أو عبوة ماء صغيرة والتأكيد على عدم تبادل أو مشاركة الطعام وعبوات المياه فيما بين التلاميذ خشية انتقال العدوى أو أي فيروس مُعّد.

وأشارت الطواشي إلى أنه تتم مراقبة المعايير الصحية في مقصف المدرسة من قبل المشرف الصحي ومدير المدرسة ومن خلال جولات الأطباء والمساعدات الصحيات العاملين في الصحة المدرسية ويتم إحالة المخالفات للمعايير الصحية والشروط المذكورة إلى لجنة المقاصف في مديرية التربية لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً وإغلاق المقصف حتى إشعار آخر.