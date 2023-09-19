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«التونسي الفرجاني» مدرّب سلة «أهلي حلب»

تشرين- معين الكفيري:
قامت إدارة نادي أهلي حلب بالتعاقد رسمياً مع المدرب الدولي التونسي صفوان الفرجاني مدرباً لفريق سلة الرجال موسم 24-23 قادماً من نادي اتحاد جدة السعودي.
الفرجاني له تجارب فنية طويلة في أفريقيا « تونس – ليبيا – الجزائر » وآسيوياً في السعودية.
وقد درب منتخب تونس للشباب في بطولة العالم في اليونان والعديد من الأندية التونسية منها « إي إس رادس – اتحاد المنستير – الحمامات – وفاق رادس – د.س جرومباليا – الملعب النابلي – النادي الإفريقي » وأيضاً اتحاد طرابلس الليبي ؛ ونادي شبيبة القبائل الجزائري ونادي اتحاد جدة السعودي.
وحقق العديد من الكؤوس والألقاب في تونس، وشارك في العديد من البطولات الإفريقية والدولية .

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