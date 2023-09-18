معارض “عينك ع اختصاصك” في الجامعات السورية 16 ألف طالب بعد اليوم الثاني يسجلون إلكترونياً في المفاضلة

تشرين- أيمن فلحوط

للسنة الرابعة على التوالي ينظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية معارض” عينك ع اختصاصك” في مختلف الجامعات السورية وفروعها، حرصاً منه على تعريف الطلبة الجدد المتقدمين للمفاضلة الجامعية بجميع الاختصاصات المتوافرة في كل الجامعات والمعاهد، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.

ويقدم العديد من طلبة الدراسات العليا والسنوات الأخيرة المتطوعين الشرح الوافي، للناجحين في الثانوية العامة، قبيل تسجيلهم في المفاضلة، بالإضافة إلى اللقاءات التي يقوم بها عمداء الكليات المختلفة في مختلف الجامعات بالتعريف على كلياتهم وأقسامها المختلفة.

وفي تصريح خاص ل”تشرين” بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن جديد المفاضلة الجامعية تمكن الطالب عن بعد التقدم للمفاضلة من جهاز موبايله الشخصي، أو من جهاز الحاسوب، وكذلك الدفع الإلكتروني، وحرصت الوزارة على تبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء المادية على الطلبة، والتقدم في بطاقة مفاضلة واحدة يضع الطالب فيها جميع رغباته البالغة 120، سواء بالتعليم العام أو الموازي، وبالمنح للجامعات الخاصة بكليات الطب المركزي المأجورة.

د.إبراهيم: الوزارة تفتتح أبوابها للرد على أي تساؤل أو استفسار

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التأني والهدوء عند قيام الطلبة بالاختيار لرغباتهم، وفقاً لميولهم من جهة، ولتسلل العلامات التي نالها في الثانوية العامة من جهة ثانية.

وأكد الدكتور إبراهيم أن الوزارة تفتتح أبوابها بشكل دائم للرد على أي تساؤل أو استفسار، ومعرض عينك ع اختصاصك اليوم يضم العديد من طلبة الدراسات العليا الذين يقومون بالتوضيح والتعريف والشرح لأبنائنا الطلبة بجميع الاختصاصات، وأهميتها في سوق العمل، والفرص المتاحة بعد التخرج، كما يقوم العديد من كوادرنا التدريسية في القاعات المختلفة بالشرح والرد على تساؤلات الطلبة الجدد، متمنياً التوفيق والنجاح لطلبتنا.

ورأت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان أن معارض “عينك ع اختصاصك” في كل الجامعات السورية، جاءت انعكاس لرغبة كبيرة عند طلبة الثانوي الجدد، لتعيق معرفتهم في الاختصاصات الجامعية، وقد حرصنا على تحقيق ذلك من خلال هذه المعارض، وتشمل كل الاختصاصات في الجامعات، والكليات والمعاهد، قبل أن يتسنى للطلاب تسجيل المفاضلة وتسجيل رغباتهم.