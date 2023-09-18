صندوق الجفاف يوافق على تعويضات بقيمة 1.692 مليار ليرة

تشرين:

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي خلال اجتماعه اليوم على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة السويداء نتيجة هطولات البرد الحاصلة في 29 أيار من هذا العام على محاصيل التفاح والشعير والقمح واللوز والزيتون حيث بلغت المساحة المتضررة 8162 دونماً وعدد المزارعين المتضررين 3006 مزارعين بمبلغ تعويض 1.094 مليار ليرة.

كما وافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة درعا نتيجة البرد والسيول الحاصلة في 29 أيار في مناطق سمج وصماد على محاصيل الشعير والقمح البعل، بمساحة متضررة 4668 دونماً وعدد المتضررين 65 مزارعاً، بمبلغ تعويض 18.498 مليون ليرة، ووافق على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة ريف دمشق نتيجة موجة البرد الحاصلة في 29 أيار أيضاً على محاصيل التفاح والكرز والإجاص والبازلاء والفاصولياء والبطاطا، حيث بلغت المساحة المتضررة 15426 دونماً، وعدد المتضررين 2125 مزارعاً بمبلغ تعويض 289.951 مليون ليرة.

ووافق المجلس على التعويض على المزارعين المتضررين في منطقة مصياف بمحافظة حماة نتيجة البرد والأمطار الحاصلة في 12 و13 نيسان الماضي على محصول التفاح في قرى برشين وبشنين وقصيبة وعين حلاقيم، بمساحة متضررة 8192 دونماً وعدد المتضررين 1317 مزارعاً بمبلغ تعويض 289.860 مليون ليرة.

وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على ضرورة أن يقوم الفلاحون بالإعلام عن الضرر خلال أسبوع من حدوثه ليتثنى للجان الفنية إجراء الكشوف وحصر الأضرار ورفع الجداول خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ حدوث الضرر بحيث يتم صرف التعويضات بأسرع وقت ممكن ليستفيد الفلاح من مبالغ التعويضات في ترميم محصوله أو استبداله، لافتاً إلى ضرورة قيام الوحدات الإرشادية بجولات ميدانية على الحقول والبساتين على مدار العام.