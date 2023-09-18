تعطّل بئرها الارتوازية يفرض على أهالي السالمية شراء مياه بالصهاريج

تشرين- طلال الكفيري:

واقع مياه مزرٍ يعيشه أهالي قرية السالمية الواقعة على حدود بادية السُّويداء الشّمالية الشّرقية، من جراء تعطّل بئرها الارتوازية الوحيدة منذ أكثر من شهر.

يشير أهالي القرية لـ”تشرين” إلى أنّ عدم إصلاح هذه البئر التي تشكّل المصدر الإروائي الوحيد ليس للقرية فحسب، بل لقريتي الخالدية والحُقف، مضاف إليهما تجمّع المفطرة، ناهيك عن توفيره المياه لعشرات المربين من أجل سقاية مواشيهم.

فتعطّل هذه البئر سينعكس سلباً على قاطني هذه المنطقة، وسيرتب عليهم أعباء مالية كبيرة، من جراء توجههم لشراء مياه بالصهاريج بأسعار مرتفعة، وخاصة أنّ سعر الصهريج سعة 20 برميلاَ يبلغ 110 آلاف ليرة، ما دفعهم للاشتراك كل ثلاث أسر على شراء نقلة واحدة، علماً أنّ قرية السالمية تعدّ من القرى المصنّفة أشد فقراً على ساحة المحافظة.

وطالب الأهالي بضرورة الإسراع بإصلاح المضخة الغاطسة للبئر بأسرع وقت ممكن، لما لهذه البئر من حاجة ملحة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس وحدة مياه شهبا المهندس نبيل نوفل لـ” تشرين” إلى أنّ توقف بئر السالمية مرده إلى احتراق المضخة الغاطسة، وتعمل مؤسسة مياه السُّويداء حالياً، على إصلاح الآبار الخارجة عن الخدمة حسب الأولوية، وإصلاح بئر السالمية سيكون قريباً، ولفت نوفل إلى أنّه يتم في الوقت الحالي ولتأمين مياه شرب إلى الأهالي إرواءهم من بئر الحقف الارتوازية، لكون هناك ربط ما بين بئري الحُقف والسالمية.