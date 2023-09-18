بريطانيا وإيطاليا تبلغان ربع نهائي كأس «ديفيز» للتنس

تشرين- حاتم شحادة:

قاد الثنائي البريطاني دان إيفانز ونيال سكوبسكي بلادهما لربع نهائي كأس ديفيز للتنس بعدما حققا فوزاً مثيراً بنتيجة1-6 و7-6 و7-6 على منتخب فرنسا الذي يضم نيكولا ماهو وإدوار روجر- فاسيلان لتضمن بريطانيا مقعداً في دور الثمانية بكأس ديفيز للتنس.

وتفوق إيفانز على أرتور فيس 3-6 و6-3 و6-4 في بداية مواجهات الفردي، ثم خسر كاميرون نوري أمام أوجو أمبير 7-6 و3-6 و7-5.

وتفوق الثنائي الفرنسي في المجموعة الأولى، ثم تعادل الزوج البريطاني عبر شوط فاصل، وحسما الانتصار في المجموعة الفاصلة.

وتخوض بريطانيا التي أحرزت كأس ديفيز آخر مرة في 2015، الأدوار الإقصائية بمشاركة ثمانية فرق في ملقا الإسبانية بين 21 و26 تشرين الثاني.

كما بلغت إيطاليا دور الثمانية بتغلبها على السويد التي تأكد خروجها في وقت سابق، لتنتزع المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف كندا حاملة اللقب.

وتأهلت أيضاً صربيا بقيادة نوفاك ديوكوفيتش، وكان هذا الظهور الأول لديوكوفيتش في مسابقة الفرق منذ خسارة صربيا في نصف النهائي أمام كرواتيا في 2021، كما تأهلت جمهورية التشيك وفنلندا وهولندا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر المنتخبات المتوجة برصيد 32 لقباً تلتها أستراليا برصيد 28 لقباً وفرنسا وبريطانيا، ولكل منهما 10 ألقاب، فالسويد 7 القاب، وإسبانيا 6 ألقاب.